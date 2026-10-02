Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một khu chung cư có giá trị lịch sử ở trung tâm thành phố St. Petersburg, Nga. Tòa nhà Miller House, nằm ngay đối diện Nhà thờ Thánh Isaac nổi tiếng.

Hỏa hoạn tại tòa nhà Miller House. Video: RT

Theo RT, đám cháy bùng phát vào tối 1/10 rồi nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà ba tầng. Các video ghi từ hiện trường cho thấy gần như toàn bộ tòa nhà chìm trong biển lửa, với lửa bùng ra từ các cửa sổ và những cột khói đen dày đặc cuồn cuộn lên bầu trời đêm.

Tòa nhà Miller House được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 và đặt tên theo chủ nhân của nó Đại tá Karl Miller vào cuối thế kỷ 19. Công trình này nổi tiếng với phần nội thất được đánh giá có giá trị lịch sử và nghệ thuật.

Lực lượng cứu hỏa cố dập tắt đám cháy. Video: RT

Sau Cách mạng năm 1917, tòa nhà được quốc hữu hóa và tiếp tục được sử dụng làm khu căn hộ cho đến những năm 2010, khi được xác định cần được cải tạo. Năm 2021, công trình được đưa vào danh sách các di sản văn hóa cấp khu vực.

Công tác sửa chữa và cải tạo nhà bắt đầu từ mùa xuân năm nay. Chủ sở hữu dự định chuyển đổi tòa nhà thành khu căn hộ cao cấp.

Tòa nhà Miller House, nằm ngay đối diện Nhà thờ Thánh Isaac nổi tiếng. Video: RT

Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga, đám cháy bao trùm diện tích 2.000m². Gần 40 xe cứu hỏa và 165 lính cứu hỏa được điều đến hiện trường. Có thời điểm, ngọn lửa lan sang tòa nhà dân cư bên cạnh, buộc nhà chức trách phải tổ chức sơ tán khẩn cấp.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ cháy có thể làm mái và sàn nhà bị sập. Các nhân chứng cho biết thêm ngọn lửa lan ra toàn bộ tòa nhà chỉ trong vài phút. Cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường trong khi nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.