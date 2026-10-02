Một video mới về khoảnh khắc kinh hoàng trên chuyến bay của FlyDubai vừa được công bố. Hình ảnh cho thấy quá trình khống chế kẻ tấn công, cuộc giằng co gần và bên trong buồng lái, cùng nỗ lực tìm kiếm phi công bổ sung.

Khoảnh khắc kinh hoàng trên chuyến bay của FlyDubai. Video: Channel 12

Hãng CNN và tờ Times of Israel đưa tin, video do truyền hình Israel phát sóng hôm 1/10 cho thấy khoảnh khắc hỗn loạn trên chuyến bay FlyDubai 1073, sau khi hành khách và thành viên phi hành đoàn ngăn chặn một âm mưu được cho là nhằm làm rơi chiếc máy bay đang di chuyển từ Dubai đến Tel Aviv.

Trong đoạn video do kênh Channel 12 đăng tải, được quay từ một ghế gần buồng lái, nhiều người la hét bằng cả tiếng Anh và tiếng Do Thái. Một người nói: “Hắn đã cố làm máy bay rơi” khi nhắc tới cơ phó người Oman đã dùng dao đâm cơ trưởng người Ấn Độ. Những người khác hướng về phía buồng lái hét lên “khống chế hắn”, đồng thời yêu cầu hành khách trong khoang “ngồi xuống”.

Hiện chưa rõ chính xác thời điểm máy quay bắt đầu ghi hình. Sau vụ tấn công, máy bay chúi mũi lao xuống. Tuy nhiên, Yuval Hayun, một thợ sửa ống nước tham gia xông vào buồng lái khống chế cơ phó đã giúp ổn định máy bay, tạo điều kiện cho hai phi công khác của FlyDubai có mặt trên chuyến bay tiếp quản việc điều khiển và đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Sau khi đoạn ghi hình bị gián đoạn, tiếng gọi bác sĩ vang lên nhiều lần. Tiến sĩ Shota Musayev, một nha sĩ người Israel, sau đó vội chạy lên phía đầu máy bay để hỗ trợ y tế, dù không rõ ông chăm sóc cho ai.

Trong lúc tiếng hô “ngồi xuống” tiếp tục vang lên, một người đàn ông hỏi bằng tiếng Do Thái rằng trên chuyến bay có phi công bổ sung hay không và một người trả lời là có.

Cơ phó bị khống chế sau khi tấn công cơ trưởng trên chuyến bay FlyDubai. Ảnh: Times of Israel

Đoạn video sau đó chuyển sang hình ảnh cơ trưởng Smit Machchhar đầy máu, nằm trên sàn bên ngoài buồng lái. Trước đó, ông đã cố mở cửa buồng lái, qua đó góp phần cứu sống toàn bộ 180 người trên máy bay. Machchhar giải thích rằng cơ phó đã “đâm tôi rất nhiều lần” và cho biết ông vẫn có thể cử động bàn tay bị thương nhưng không còn có thể nắm chặt lại.

Gần đó là kẻ tấn công bị thương, bộ đồng phục cũng dính đầy máu, trong khi các thành viên phi hành đoàn vây quanh người này.

Đoạn video tiếp tục sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Ảrập Xêút, khi các nhân viên y tế chăm sóc cơ trưởng Machchhar trên một bệ nâng bên ngoài cửa máy bay. Những người vẫn ở bên trong máy bay được nghe thấy hỏi cảnh sát đang ở đâu và khẳng định cơ phó sẽ ở lại trên máy bay cùng họ.