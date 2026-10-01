Chính phủ Anh hôm nay (1/10) công bố một gói gồm 31 lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Moscow phóng hơn 3.100 máy bay không người lái (UAV) động cơ phản lực vào Ukraine trong tháng 9.

Anh áp trừng phạt mới với Nga. Ảnh: strongandherd.co.uk

Theo hãng tin Anadolu và TASS, Bộ Ngoại giao Anh cho biết 31 biện pháp mới bao gồm trừng phạt các tàu thuộc đội tàu "bóng tối" vận chuyển khí hóa lỏng, 23 cá nhân và pháp nhân. Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào lãnh đạo Nam Ossetia Alan Gagloev, Marat Kambolov - cố vấn của Tổng thống Nga và Sergey Tolmachev - cựu Phó Thống đốc vùng Zaporozhia và một số người khác.

Theo các biện pháp trừng phạt này, mọi tài sản hoặc tài khoản ngân hàng tại Anh, thuộc sở hữu của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa, đồng thời các cá nhân trong "danh sách đen" cũng bị cấm nhập cảnh.

Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố: “Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Nga đã phóng hơn 3.100 UAV sử dụng động cơ phản lực vào Ukraine trong tháng 9, vượt qua mức kỷ lục đáng lo ngại được ghi nhận hồi tháng 8”.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Anh cho biết: “Chúng tôi nhằm vào cả các nguồn doanh thu của Nga. Anh sẽ không dao động trong sự ủng hộ dành cho Ukraine”.

Chính phủ Anh cho rằng các biện pháp mới thể hiện quyết tâm của nước này cùng các đối tác trong việc buộc những người đứng sau hành động quân sự của Nga đối với Ukraine phải chịu trách nhiệm, hạn chế nguồn doanh thu duy trì chiến dịch quân sự và bảo vệ an ninh của Ukraine, Anh và châu Âu.

“Anh không tìm kiếm đối đầu với Nga nhưng cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin lựa chọn chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa, sự ủng hộ của Anh dành cho Ukraine sẽ vẫn không lay chuyển".