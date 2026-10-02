Phi công Mỹ lái tiêm kích không nhận một mức lương riêng mà được trả theo hệ thống lương dành cho sĩ quan quân đội, sau đó cộng thêm các khoản phụ cấp và tiền thưởng liên quan đến nghề bay.

Theo trang Military Machine, nếu hỏi một phi công Mỹ lái tiêm kích kiếm được bao nhiêu, bạn có thể nhận những câu trả lời từ “không nhiều” đến “hơn 200.000 USD”. Thực tế là cả hai đều có thể đúng vì tùy thuộc vào cấp bậc, số năm phục vụ và cách tính thu nhập.

Sự khác biệt này xuất phát từ một thực tế đơn giản là không có một mức lương riêng dành cho phi công lái tiêm kích. Tất cả họ đều là sĩ quan được hưởng lương theo cùng bảng lương cơ bản áp dụng cho các sĩ quan khác, cộng thêm các khoản tiền bay, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác. Để hiểu một phi công tiêm kích thực sự nhận được bao nhiêu, cần xem xét từng khoản trong cơ cấu thu nhập này.

Phi công lái tiêm kích. Ảnh: Không quân Mỹ

Lương cơ bản

Nền tảng thu nhập của phi lái công tiêm kích là mức lương cơ bản dành cho sĩ quan quân đội do Quốc hội Mỹ quy định và Cơ quan Tài chính và Kế toán quốc phòng (DFAS) công bố hàng năm. Mức lương này áp dụng như nhau cho phi công, sĩ quan tình báo, sĩ quan hậu cần nếu họ có cùng cấp bậc và thâm niên công tác.

Phi công lái tiêm kích thường bắt đầu sự nghiệp ở cấp O-1 nghĩa là thiếu úy trong Không quân hoặc thiếu úy trong Hải quân sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, chương trình đào tạo sĩ quan dự bị (ROTC) hoặc trường đào tạo sĩ quan.

Năm 2026, lương quân nhân Mỹ tăng 3,8%, có hiệu lực từ ngày 1/1. Một sĩ quan O-1 mới nhận nhiệm vụ có mức lương cơ bản khoảng 50.000 USD/năm, chưa tính các khoản phụ cấp khác.

Thu nhập tăng dần theo cấp bậc và thâm niên công tác. Theo bảng lương hiện hành của DFAS, khi đạt cấp O-3, đại úy trong Không quân hoặc cấp tương đương trong Hải quân với 6 năm phục vụ, có mức lương cơ bản khoảng 7.737 USD/tháng, tương đương gần 93.000 USD/năm,

Một sĩ quan cấp cao O-5 giữ chức chỉ huy phi đội và có khoảng 20 năm phục vụ có thể nhận hơn 100.000 USD/năm tiền lương cơ bản.

Đây là con số mà nhiều trang web về lương thường đưa ra. Tuy nhiên, con số chưa phản ánh đầy đủ thu nhập thực tế của phi công lái tiêm kích. Lương cơ bản phải chịu thuế và tăng tương đối ổn định, nhưng chỉ là một trong bốn lớp thu nhập chính.

Tiền bay và thưởng giữ chân phi công

Yếu tố đầu tiên tạo ra sự khác biệt về thu nhập giữa phi công và sĩ quan làm việc trên mặt đất là tiền bay, tên chính thức là "phụ cấp khuyến khích bay", trước đây còn được gọi là "khoản khuyến khích sự nghiệp bay".

Đây là khoản tiền được trả hàng tháng cho các phi công có chứng nhận và duy trì trạng thái bay. Mức chi trả này tăng dần theo thâm niên phục vụ trong ngành hàng không thay vì cấp bậc quân hàm.

Khoản này dao động từ khoảng 125 USD/tháng ở giai đoạn đầu sự nghiệp lên tới 1.000 USD/tháng khi phi công có thâm niên trên 10 năm. Như vậy, phi công lái tiêm kích có thể nhận thêm tối đa khoảng 12.000 USD/năm ngoài lương cơ bản.

Khoản thu nhập lớn hơn là tiền thưởng giữ chân phi công. Việc đào tạo một phi công tiêm kích tiêu tốn hàng triệu USD của chính phủ và mất nhiều năm, vì vậy các quân chủng Mỹ phải chấp nhận chi hậu hĩnh để giữ các phi công giàu kinh nghiệm, thay vì để họ chuyển sang làm việc cho các hãng hàng không dân dụng.

Khoản thưởng này được gọi là "thưởng giữ chân phi công" hoặc "thưởng hàng không", tùy từng quân chủng và được trả để đổi lấy cam kết phục vụ thêm nhiều năm.

Trong năm tài chính 2026, Không quân Mỹ đưa ra mức tiền thưởng dành cho các phi công đủ điều kiện lái tiêm kích, máy bay ném bom và máy bay điều khiển từ xa khoản thưởng lên tới 50.000 USD/năm. Trong khi đó, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đưa ra mức tối đa 35.000 USD/năm, còn Lục quân là 25.000 USD/năm.

Những khoản thưởng này được đưa ra vì thu nhập trong quân đội khó cạnh tranh với khu vực dân sự. Một cơ trưởng giàu kinh nghiệm tại một hãng hàng không lớn về lâu dài có thể kiếm nhiều tiền hơn một phi công quân sự. Các quân chủng Mỹ cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu phi công kéo dài nhiều năm.

Chính sự chênh lệch này khiến các khoản thưởng giữ chân phi công liên tục được nâng lên và biến việc giữ chân nhân sự thay vì tuyển mới trở thành bài toán nan giải hơn. Quy mô khoản đầu tư này sẽ trở nên dễ hình dung hơn khi đặt cạnh chi phí đào tạo một phi công tiêm kích.

Phụ cấp không chịu thuế

Một yếu tố thường bị bỏ qua khi so sánh lương là các khoản phụ cấp dù chúng rất quan trọng. Phần lớn phụ cấp không phải chịu thuế với hai khoản lớn nhất là phụ cấp nhà ở cơ bản (BAH) và phụ cấp sinh hoạt phí cơ bản (BAS).

Phụ cấp nhà ở thay đổi tùy theo cấp bậc, địa điểm đóng quân và việc phi công có người phụ thuộc hay không. Tại những khu vực có chi phí sinh hoạt cao, khoản này có thể lên tới hơn 2.000 USD/tháng. Phụ cấp sinh hoạt là khoản tiền cố định nhỏ hơn dành cho chi phí ăn uống.

Cả hai khoản đều không phải chịu thuế thu nhập liên bang. Điều đó có nghĩa là 1 USD tiền phụ cấp có giá trị thực tế cao hơn 1 USD tiền lương cơ bản chịu thuế.

Các tài liệu chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ về chế độ đãi ngộ quân nhân giải thích cách tính các khoản phụ cấp này và tác động của chúng đối với tổng thu nhập là đáng kể.

Khi các chuyên gia nói về “thu nhập quân sự thường xuyên”, họ tính cả lương cơ bản, phụ cấp nhà ở, phụ cấp sinh hoạt cùng với lợi ích về thuế từ các khoản phụ cấp đó thành một con số tổng. Số tổng này thường cao hơn từ 25-40% so với mức lương cơ bản đơn thuần.