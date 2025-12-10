Sáng 10/12, môn taekwondo chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33, tuyển taekwondo Việt Nam tranh tài ở 4 nội dung quyền.

Có mặt tại nhà thi đấu Fashion Island, nữ võ sĩ Châu Tuyết Vân cùng bố mẹ ngồi trên khán đài cổ vũ cho các VĐV Việt Nam. Từng giành nhiều HCV cho thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực, Tuyết Vân cho biết mình vẫn có cảm giác hồi hộp.

Nữ võ sĩ Châu Tuyết Vân. Ảnh: S.N

“Tôi tham dự nhiều kỳ SEA Games liên tiếp, vì thế lần này làm khán giả có cảm giác khác lạ. Tôi vẫn giữ thói quen bước vào khu tập luyện, thi đấu của VĐV và bị bảo vệ chặn lại”, Tuyết Vân chia sẻ với VietNamNet.

Nữ võ sĩ sinh năm 1990 cho biết thêm, dù cô không thi đấu ở SEA Games nhưng vẫn tham dự các giải đấu của thế giới.

Châu Tuyết vân cùng mẹ trên khán đài. Ảnh: S.N

“Tôi gắn bó với taekwondo từ bé nên khó bỏ lắm”, Châu Tuyết Vân cười nói.

Châu Tuyết Vân bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009, đạt nhiều thành tích ấn tượng, ở sân chơi khu vực, châu Á và thế giới. Hiện tại cô ngoài thi đấu còn làm công tác huấn luyện môn taekwondo cũng như tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Hai võ sĩ taekwondo Việt Nam vào chung kết nội dung quyền nam - nữ. Ảnh: S.N

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)