SEA Games 33 chính thức được bắt đầu bằng lễ khai mạc được tổ chức tại sân vận động Rajamangala, Thái Lan tối 9/12.
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 10/12
Lịch thi đấu SEA Games 33 của đoàn Việt Nam: VietNamNet cập nhật lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 mới nhất tại đây.
Lịch thi đấu SEA Games 33 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu mới nhất Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 được tổ chức tại Thái Lan.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 6/12 - Cung cấp lịch thi đấu môn bóng đá nam và nữ SEA Games 33 mới nhất tại đây.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan.