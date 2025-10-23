Thời gian qua, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Địa phương đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới..

Công tác dân vận được triển khai sâu rộng, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Xã đã huy động tốt nguồn lực trong nhân dân và xã hội hóa để chăm lo đời sống người dân: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 107 căn nhà tình thương, nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng; vận động bê tông hóa, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng; xây mới 24 cây cầu dân sinh và lắp đặt trên 16 km tuyến “thắp sáng đường quê” với kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được chú trọng và nâng cao chất lượng. Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên chủ động tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người dân; giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới…

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hòa Long phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên được quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như chương trình công tác của Mặt trận.