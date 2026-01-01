Tối 10/1, phim Mưa đỏ trở thành tâm điểm chú ý tại Ngôi sao xanh 2025. Tác phẩm điện ảnh đã giành chiến thắng vang dội với 6 cúp vàng.

Phim Mưa đỏ được xướng tên ở các hạng mục bao gồm: Sáng tạo xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh: Vũ Việt Hưng; Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Phương Nam (vai Tạ); Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất: Steven Nguyễn; Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất: Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh.

"Mưa đỏ" tiếp tục thắng lớn tại "Ngôi sao xanh" 2025.

Hai hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025 đều thuộc về tác phẩm "Mưa đỏ". Trong đó, NSƯT Đặng Thái Huyền được vinh danh với cúp Đạo diễn xuất sắc nhất. Mưa đỏ cũng trở thành Phim điện ảnh xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật bình chọn).

Trên sân khấu, NSƯT Đặng Thái Huyền bày tỏ xúc động gửi lời cảm ơn đến ê-kíp, các đồng đội ở Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

“Nếu không có ê-kíp, tôi đã không thể vượt qua 81 ngày đêm ở Quảng Trị để hoàn thành tác phẩm. Tôi xin biết ơn và tri ân đến tất cả”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Clip đại diện ê-kíp "Mưa đỏ" phát biểu khi thắng giải "Phim điện ảnh xuất sắc nhất"

Theo ê-kíp, Mưa đỏ là 1 hành trình được thực hiện bởi đội ngũ hàng nghìn người trong thời gian dài. Các giải thưởng đạt được là niềm khích lệ, cổ vũ cho tất cả thành viên.

Họ mong sẽ tiếp tục làm ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật để tri ân các anh hùng liệt sĩ và nêu cao trách nhiệm với xã hội.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ niềm vui với ê-kíp, diễn viên phim.

Đại diện nhà sản xuất, đạo diễn cùng các diễn viên cùng chuyền tay nhau cúp vàng, thể hiện sự gắn kết và tự hào với giải thưởng điện ảnh vừa đạt được để khép lại thành tích nổi bật trong năm 2025.

Việc Mưa đỏ thắng lớn không nằm ngoài dự đoán. Ra rạp từ tháng 8/2025, tác phẩm đạt doanh thu phòng vé cao kỷ lục với 714 tỷ đồng, đồng thời nhận nhiều lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Tác phẩm cũng càn quét giải thưởng tại nhiều lễ trao giải, gần nhất là Liên hoan phim Việt Nam.

Một số khoảnh khắc trong lễ trao giải

Hạng mục "Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" do hội đồng nghệ thuật bình chọn đã được trao cho Thanh Sơn ("Tử chiến trên không") và Việt Hương ("Chị dâu"). Hai diễn viên gửi lời cảm ơn tới những người yêu thương mình và hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cống hiến cho các dự án ở tương lai.

"Cặp đôi phim điện ảnh được yêu thích nhất" thuộc về Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh của "Mưa đỏ". Trong khoảnh khắc nhận giải, cả 2 ngẫu hứng diễn lại phân đoạn tình cảm trong phim.

Diễn viên Phương Nam liên tục gặt hái quả ngọt trong năm qua. Anh tiếp tục được trao "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn ấn tượng trong "Mưa đỏ".

NSƯT Chiều Xuân và đạo diễn Trịnh Lâm Tùng từ Hà Nội vào nhận giải "Phim hoạt hình hay nhất" cho "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu".

Steven Nguyễn "Mưa đỏ" và hoa hậu Đoàn Thiên Ân "Nụ hôn bạc tỷ" sở hữu lượng fan hùng hậu nên giành chiến thắng giải "Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất phim điện ảnh".

Diễn viên Lê Phương - Lê Quốc Nam là "Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất" của hạng mục "Phim chiếu mạng".

Đạo diễn Hàm Trần thay mặt ê-kíp phát biểu khi phim "Tiệm ăn của quỷ" thắng "Phim chiếu mạng xuất sắc nhất".

NSND Trọng Trinh ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn trong tác phẩm truyền hình "Trái tim bất hạnh".

Diễn viên Duy Khánh và Lâm Vỹ Dạ chung niềm vui khi được gọi tên "Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục không gian mạng".

Hòa Minzy hạnh phúc vì kỷ niệm 12 năm làm nghề cô được cầm cúp vàng "Ngôi sao xanh" mùa giải thứ 12. MV "Bắc Bling" của cô giành chiến thắng hạng mục "Video âm nhạc hay nhất".

Ca sĩ Rhyder lần đầu tiên giành chiến thắng hạng mục "Video âm nhạc được yêu thích nhất".

Kết quả giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025 Hạng mục điện ảnh: - Phim hay nhất: Mưa đỏ - Đạo diễn xuất sắc nhất: Đặng Thái Huyền (Mưa đỏ) - Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Thanh Sơn (Tử chiến trên không) - Việt Hương (Chị dâu) - Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Steven Nguyễn (Mưa đỏ) - Đoàn Thiên Ân (Nụ hôn bạc tỷ) - Cặp đôi được yêu thích nhất: Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh (Mưa đỏ) - Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Phương Nam (Mưa đỏ) - Trâm Anh (Tử chiến trên không) - Gương mặt triển vọng: Diễm Hằng Lamoon (Địa đạo) - Sáng tạo xuất sắc: Vũ Việt Hưng (Mưa đỏ) - Phim hoạt hình hay nhất: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu Hạng mục Truyền hình: - Phim hay nhất: Trái tim bất hạnh - Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: NSƯT Trương Minh Quốc Thái - Oanh Kiều - Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Huỳnh Trường Thịnh - Lê Hạ Anh - Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Quốc Huy - Lê Hạ Anh - Phim Việt Nam được yêu thích nhất: Trà ma nữ - Gương mặt triển vọng: Cao Thuỳ Linh - Đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn Trọng Trinh (Trái tim bất hạnh) Hạng mục Không gian mạng - Phim xuất sắc nhất: Tiệm ăn của quỷ (Hàm Trần) - Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Lê Quốc Nam - Lê Phương - Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Duy Khánh - Lâm Vỹ Dạ - Phim được yêu thích nhất: Cậu Út cậu con Cúc 4 (Huỳnh Lập) - Video âm nhạc hay nhất (giám khảo bình chọn): Bắc Bling - Hòa Minzy - Video âm nhạc hay nhất (khán giả bình chọn): Tiếc cho em - Rhyder

Ảnh, clip: BTC