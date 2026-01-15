Lễ trao giải Cánh diều vàng 2025 diễn ra tại rạp Đại Nam, Hà Nội. Sự kiện nhằm tổng kết 1 năm làm nghề và trao giải cho các tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc nhất năm qua nhưng vì nhiều lý do tới đầu năm nay mới diễn ra.

Mạnh Trường cùng ê-kíp "Không thời gian" tại sự kiện.

Dù quy mô tổ chức thu nhỏ nhưng Lễ trao giải Cánh diều vàng năm nay vẫn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cả phía Nam và Bắc như: Tuấn Trần, Việt Hương, Thu Trang, Tiến Luật, Đỗ Nhật Hoàng, Khương Ngọc, Đặng Thái Huyền, Hàm Trần, Quyền Linh, NSND Lan Hương, NSND Thu Hà, NSND Mỹ Uyên, NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Hồ Phong, diễn viên Tú Oanh, Nhật Kim Anh, Thuý Hà, Hà Việt Dũng, Duy Hưng, Mạnh Trường, Thanh Hương...

Các nghệ sĩ góp mặt tại lễ trao giải.

Tại sự kiện, một số nghệ sĩ đoạt giải như Phương Nam và NSƯT Thanh Quý không có mặt do bận dự án ở xa. Nghệ sĩ Hồng Đào đang ở Mỹ nên không thể tới nhận giải. Hai bộ phim được xướng tên nhiều nhất là Mưa đỏ (điện ảnh) và Không thời gian (truyền hình).

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (phim Mưa đỏ).

Kết quả Cánh diều vàng 2025:



Diễn viên triển vọng phim truyện điện ảnh: Lâm Thanh Mỹ (Cục vàng của ngoại)

Diễn viên triển vọng phim truyện: Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (Cha tôi người ở lại)

Lâm Thanh Mỹ và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền.

Nam diễn viên phụ phim truyện điện ảnh: Phương Nam (Mưa đỏ)

Nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh: Thu Trang (Nụ hôn bạc tỷ)

Thu Trang và Thái Sơn.

Nam diễn viên phụ phim truyện truyền hình: Thái Sơn (Có anh nơi ấy bình yên)

Nữ diễn viên phụ phim truyện truyền hình: Bích Ngọc (Không thời gian)

Đạo diễn phim truyền hình: Nguyễn Danh Dũng (Không thời gian và Có anh nơi ấy bình yên)

Biên kịch và Quay phim xuất sắc phim Không thời gian



Mạnh Trường nói giải thưởng không chỉ dành riêng cho anh mà là cả tập thể đoàn phim.

Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình: Mạnh Trường (Không thời gian)

Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình: Thanh Quý (Hoa sữa về trong gió)

Phim truyện truyền hình: Hoa sữa về trong gió, Độc đạo

Đạo diễn phim truyện truyền hình: Nguyễn Danh Dũng (Không thời gian)

Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh: Đặng Thái Huyền (Mưa đỏ)

Thượng tá Đặng Thái Huyền và Hàm Trầm nhận giải cho đạo diễn và biên kịch.

Biên kịch xuất sắc phim truyện điện ảnh: Hàm Trần, Nguyễn Hoàng Dương (Tử chiến trên không)



Tuấn Trần chống nạng lên sân khấu nhận giải.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Tuấn Trần (Mang mẹ đi bỏ)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ) và Việt Hương (Chị dâu)

Phim truyện điện ảnh xuất sắc thuộc về phim Mưa đỏ

Cánh diều bạc: Địa đạo, Tử chiến trên không, Chị dâu

