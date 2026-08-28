Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi do Báo VietNamNet tổ chức trong nhiều năm qua đã mang lại những ấn tượng và cảm xúc đặc biệt cho các thế hệ khán giả yêu nhạc. Năm nay, vì lý do khách quan không thể tổ chức trực tiếp, Báo VietNamNet cùng ê-kíp sản xuất đã biên tập và giới thiệu đến công chúng những tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn trong suốt hơn 1 thập kỷ qua - những giai điệu đã thực sự làm nên "điều còn mãi" trong lòng người hâm mộ.

MC Mỹ Lan VTV dẫn Điều còn mãi online 2026.

Năm 2020, Điều còn mãi cũng được phát sóng online do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và năm nay chương trình sẽ tiếp tục trở lại theo hình thức này vào 14h ngày Quốc khánh 2/9 trên VietNamNet.

Những tiết mục nổi bật được tuyển lựa từ các chương trình Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi sẽ một lần nữa được gửi đến khán giả. Đó là: Người lái đò trên sông Pô-Kô, Trường ca Sông Lô, Tiến bước dưới quân kỳ, Hướng về Hà Nội, Tình em, Bài ca chung thủy, Tình ca Tây Bắc, Đàn chim Việt, Giấc mơ mùa lá, Tình ca, Mẹ yêu con, Dáng đứng Việt Nam, Người về đem tới ngày vui, My Kool Việt Nam...

Các tác phẩm được trình diễn bởi các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời do nhạc trưởng Lê Phi Phi và Olivier Ochanine chỉ huy với sự góp mặt của NSND Bùi Công Duy, NSND Thanh Lam, NSƯT Lan Anh, cellist Phan Phúc, nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi, nghệ sĩ saxophone An Trần, NSƯT Bùi Lệ Chi, nhóm Áo Lính, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà.

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