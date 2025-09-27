Từ ngày 3-9/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Đỗ Sơn sẽ giới thiệu tới công chúng 92 tác phẩm trong triển lãm cá nhân lần thứ 5 mang tên Các tác phẩm hội họa của Đỗ Sơn. Đây là cuộc trở lại đặc biệt của ông sau 17 năm, khi đã ở tuổi 82.

Nhân vật trong tranh của Đỗ Sơn hoàn toàn bình dị gần như bất cứ người bình thường nào ta gặp hàng ngày, trong gia đình và cuộc sống xung quanh.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 92 tác phẩm được chọn lọc từ lưu trữ gia đình, trong đó có những bức được hoạ sĩ vẽ ở tuổi xế chiều. Không gian trưng bày được thiết kế như một hành trình hội họa, dẫn dắt công chúng đi qua nhiều giai đoạn sáng tác của họa sĩ, từ ký họa chiến trường đến phong cảnh, thiếu nữ, tĩnh vật hay tranh nude.

Sinh năm 1943, họa sĩ Đỗ Sơn có nhiều năm tháng gắn bó với môi trường quân đội. Sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp, niên khóa 1961-1964, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường khu V.

Năm 1971, ông bị thương, phải ra Bắc điều trị rồi tiếp tục công tác tại Báo Quân đội nhân dân. Đam mê hội họa thôi thúc ông tiếp tục thi vào hệ 5 năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, khóa 1973-1978, khi đã ở tuổi 30, có gia đình và con nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Xưởng Mỹ thuật Quân đội, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu. Trong suốt nhiều thập kỷ, ông chỉ làm duy nhất một công việc: sáng tác hội họa. N

Họa sĩ Đỗ Sơn có 8 tác phẩm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đồng thời tranh của ông được nhiều tổ chức, cá nhân ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ sưu tập như Bảo tàng Mỹ thuật Singapore, bộ sưu tập của Hoàng gia Morocco hay hãng Mobil (Mỹ).

Là họa sĩ gắn bó với đề tài chiến tranh và quân đội, song tranh Đỗ Sơn về phụ nữ, phong cảnh, đời sống thường nhật lại đem đến một thế giới khác: nhẹ nhàng, giàu chất thơ, gợi sự chiêm nghiệm. Người xem không chỉ “nhìn” mà còn “cảm” được vẻ đẹp của sự tĩnh tại, đời thường và cả nội tâm người nghệ sĩ.

Cảm hứng từ tinh thần sáng tạo táo bạo của các họa sĩ phương Tây mà ông yêu thích cũng góp phần làm nên sự đa dạng trong bút pháp của Đỗ Sơn: mạnh mẽ, tươi trẻ trong cách sử dụng màu nguyên, rực rỡ nhưng không phô trương.

Tại triển lãm, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng những bức ký họa chiến trường, phong cảnh, thiếu nữ, tĩnh vật, tranh nude... Tất cả đều mang phong cách và ngôn ngữ hội họa rất riêng, phản ánh tình yêu cuộc sống, thiên nhiên và con người.