Hòa thượng Ðào Như tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 21/4, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố (TP) Cần Thơ tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu GHPGVN thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh gồm 23 vị, bầu 105 vị vào Ban Trị sự (35 vị trong Ban Thường trực, 60 vị là ủy viên Ban Trị sự và 10 ủy viên dự khuyết), suy cử Hòa thượng Đào Như tái cử Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó trưởng ban Thường trực gồm: Thượng tọa Thích Bình Tâm (phụ trách Tăng sự), Thượng tọa Lý Đức, Hòa thượng Thích Phước Thành.

Các Phó Trưởng ban, gồm: Hòa thượng Lý Hùng, Thượng toạ Trần Văn Tha, Thượng toạ Thích Thông Hạnh, Thượng toạ Thích Thiện Nguyện (kiêm Chánh Thư ký), Đại đức Danh Tuấn, Hòa thượng Thích Minh Thành.

Ban Chứng minh GHPGVN TP Cần Thơ gồm 23 vị và Ban Trị sự gồm 105 vị. Ảnh: HT

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN thành phố trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, Ban Trị sự đã phát huy tốt phương châm hành động, từng bước củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự, tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ và sự gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Ông Trần Văn Huyến đề nghị Ban Trị sự tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ tăng, ni; tăng cường công tác quản lý tự viện, sinh hoạt tôn giáo bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó là phát huy vai trò của Ban Trị sự với tư cách là trung tâm đoàn kết, điều phối thống nhất các hoạt động Phật sự; tăng cường gắn kết giữa các khu vực, các hệ phái, tạo sự hài hòa, thống nhất trong toàn Giáo hội; quan tâm phát huy vai trò, bản sắc và đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ban Trị sự tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hoằng pháp, giáo dục tăng, ni gắn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; gắn chuyển đổi số trong hoạt động Phật sự, từng bước hình thành phương thức hoạt động “Phật giáo số” thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoằng pháp, ứng dụng công nghệ trong quản trị tăng sự, bảo tồn, số hóa di sản văn hóa và phát triển các nền tảng tu học phù hợp, từ đó bồi đắp các giá trị đạo đức, xây dựng lối sống văn minh, nghĩa tình, củng cố nền tảng tinh thần xã hội, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

GHPGVN thành phố cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ các hoạt động từ thiện xã hội theo hướng thiết thực, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các chương trình của thành phố; khuyến khích nhân rộng các mô hình hiệu quả, lan tỏa sâu rộng tinh thần từ bi, phụng sự của đạo Phật trong cộng đồng, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, bền vững.

Bên cạnh đó, Giáo hội cũng chủ động đồng hành cùng thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của các vị chức sắc, Người có uy tín, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.