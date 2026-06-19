Hòa thượng Thích Thiện Thống (cầm hoa), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Trong 2 ngày 18 và 19/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh An Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới Ban Chứng minh gồm 13 vị, Chứng minh phân ban ni giới gồm 7 vị, thành phần nhân sự Ban Trị sự gồm 105 thành viên. Hòa thượng Thích Thiện Thống tiếp tục được đại hội tín nhiệm tái cử cương vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo của ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 548 cơ sở tự viện, trên 3.120 chư tăng, ni, và hơn 1,9 triệu tín đồ Phật tử.

Nhiệm kỳ 2022-2027, ban Trị sự đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội thiết thực, vận động được tổng kinh phí hơn 322 tỷ đồng, xây dựng hơn 178 căn nhà đại đoàn kết…

Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang hoạt động 24 năm đã nuôi dạy hơn 1.000 lượt trẻ em, hiện đang nuôi dạy nội trú trên 50 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính Phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang sẽ tiếp tục kiên định lý tưởng Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, tuân thủ giới luật, hiến chương và pháp luật Nhà nước; phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết hoà hợp trong xây dựng, phát triển bền vững Tổ quốc; giữ gìn và phát huy văn hóa Phật giáo đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống đạo đức trên nền tảng truyền thống Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, đóng góp của GHPGVN tỉnh An Giang cùng toàn thể chư tôn đức, tăng, ni và đồng bào Phật tử.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Ông mong muốn GHPGVN tỉnh An Giang sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu học đúng chánh pháp, Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước; chủ động phòng ngừa các yếu tố tiêu cực lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer gắn với Phật giáo Nam tông; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khai thác các di tích, lễ hội phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Ông Lê Văn Phước cam kết địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để GHPGVN tỉnh hoạt động theo đúng pháp luật; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và luôn lắng nghe, phối hợp giải quyết các nguyện vọng chính đáng.

Ban trị sự nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.