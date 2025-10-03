Lương Thế Thành chia sẻ diễn viên thường tập trung đông đủ ngày 12/8 (Âm lịch) để dâng hương lên Tổ nghề. Nam nghệ sĩ cảm ơn khán giả luôn yêu thương, giúp người diễn viên có cơ hội mang đến tiết mục chỉn chu.

NSND Trịnh Kim Chi đăng ảnh giỗ Tổ tại Nhà truyền thống Sân khấu TPHCM. "Chúng ta cũng cầu mong Tổ nghiệp ban ơn để khán giả mộ điệu luôn yêu quý, coi sân khấu như thánh đường. Văn nghệ sĩ yêu thương, đoàn kết để cống hiến cho nghệ thuật, công chúng những tác phẩm giá trị", cô nói.