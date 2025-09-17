Ngày 17/9, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành) cho biết vừa nhận được thông báo từ TAND tỉnh Hưng Yên về việc hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ án "gà lôi trắng" vào ngày 19/9 như thông báo trước đó.

Luật sư này cho biết thêm, trong thông báo hoãn phiên tòa chưa ấn định ngày tổ chức phiên xét xử phúc thẩm.

Trước đó, ngày 13/8, lãnh đạo VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết, bị cáo Thái Khắc Thành vừa được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm. Theo VKS, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 8/8/2025 của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên, xác định bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” là không phù hợp. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Thành bị kết án 6 năm tù vì tội danh trên.

Bị cáo Thái Khắc Thành thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đ.X

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán để lấy tiền chi tiêu. Năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội 1 cá thể gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành liên hệ và trao đổi với một người không quen biết ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy 2 con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó. Quá trình nuôi, Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc nuôi những con gà lôi trên. Sau khi nuôi, các con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, ấp nở ra được 10 gà con, 3 trứng bị hỏng.

Đến tháng 3/2025, muốn bán gà lôi con lấy tiền, Thành đã dùng Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh gà lôi và nhận tin nhắn của tài khoản lạ hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thống nhất giá 500.000 đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, khoảng 7h ngày 2/4, ô tô chở theo 10 con gà con, chạy đến đường ĐH07, thuộc thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) bị Công an tỉnh kiểm tra, thu giữ số gà nói trên. Khám xét nhà ở của Thái Khắc Thành, Cơ quan CSĐT thu giữ thêm 3 con gà lôi.

Được biết, gà lôi trắng được chuyển từ nhóm IB - nghiêm cấm sang nhóm IIB - hạn chế khai thác theo thông tư 27, có hiệu lực từ 1/7.

