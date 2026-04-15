Trước sự phát triển của công nghệ số và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân ngày càng cao, UBND phường Vĩnh Yên (Phú Thọ) đã ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông giai đoạn 2026 – 2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa hệ thống truyền thông cơ sở, đồng thời tạo lập kênh kết nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân.

Theo định hướng, hệ thống thông tin cơ sở của phường sẽ được xây dựng theo hướng đồng bộ, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, thiết thực. Trọng tâm là phát triển hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, cho phép truyền tải thông tin nhanh chóng từ phường đến từng khu dân cư.

Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông hoạt động hiệu quả.

Trong năm 2026, phường Vĩnh Yên đặt mục tiêu hoàn thiện 100% hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, kết nối đồng bộ với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh Phú Thọ. Việc kết nối này giúp thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở được truyền tải thống nhất, hạn chế sai lệch, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Cùng với hệ thống truyền thanh, phường khuyến khích xây dựng các bảng tin điện tử công cộng tại trung tâm hành chính, khu công nghiệp, khu vui chơi, điểm di tích. Những “bảng tin số” giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin thiết yếu như chính sách mới, tình hình thời tiết, cảnh báo thiên tai hay các thông báo quan trọng.

Từ năm 2027 đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là duy trì 100% khu dân cư có hệ thống truyền thanh thông minh. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể phản ánh, đóng góp ý kiến về việc thực thi chính sách. Sự tương tác hai chiều này giúp chính quyền nắm bắt kịp thời nhu cầu, tâm tư của người dân, từ đó điều chỉnh hoạt động quản lý phù hợp.

Một trong những điểm nhấn trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin cơ sở tại Vĩnh Yên là việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và truyền tải nội dung. Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng biên tập, sản xuất chương trình phát thanh hiện đại, vận hành thiết bị và xử lý thông tin phản hồi.

Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra hướng đi mới. Công nghệ này hỗ trợ tạo lập nội dung, đọc bản tin tự động, dịch đa ngôn ngữ và phân tích dữ liệu người nghe. Nhờ đó, nội dung truyền thông trở nên phong phú, phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Song song với đầu tư hạ tầng và công nghệ, phường cũng chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Các hệ thống được kiểm tra, đánh giá định kỳ; dữ liệu được sao lưu, bảo vệ theo quy định nhằm hạn chế rủi ro. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động ổn định, lâu dài của hệ thống thông tin cơ sở.

Nguồn lực thực hiện được huy động linh hoạt từ ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa. Việc sử dụng nguồn lực được tính toán hợp lý, tránh trùng lặp, phát huy hiệu quả đầu tư.

Để triển khai hiệu quả, UBND phường Vĩnh Yên phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công giữ vai trò chủ trì; các bộ phận chuyên môn như Văn hóa – xã hội, Kinh tế – hạ tầng, Công an phường và các tổ dân phố phối hợp thực hiện. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng giúp hệ thống vận hành thông suốt.

Từ thực tế triển khai có thể thấy, việc duy trì và khai thác hiệu quả các kênh thông tin cơ sở đã mang lại những chuyển biến rõ rệt. Người dân được tiếp cận thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn. Các chủ trương, chính sách truyền tải kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi.

Ở góc độ giảm nghèo thông tin, những kết quả này có ý nghĩa đặc biệt. Khi người dân được trang bị đầy đủ thông tin, họ có điều kiện tiếp cận các cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Việc xây dựng hệ thống thông tin cơ sở thông minh tại Vĩnh Yên cho thấy một cách tiếp cận mới trong công tác truyền thông: lấy người dân làm trung tâm, lấy công nghệ làm công cụ, lấy hiệu quả làm thước đo. Từ những nền tảng ban đầu, một hệ sinh thái thông tin hiện đại đang dần hình thành.

Trong thời gian tới, phường tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân. Mục tiêu hướng tới là xây dựng hệ thống thông tin cơ sở thực sự gần dân, dễ tiếp cận và hiệu quả rõ nét.