Lễ động thổ Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đồng tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Sáng ngày 18/1, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng tại vị trí đắc địa ở mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, cạnh ngã tư Phù Đổng, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Dự án sở hữu vị trí đặc biệt thuận lợi với ba mặt tiền đường, kết nối nhanh đến các công trình trọng điểm như trường học, quảng trường, bệnh viện, siêu thị và sân bay. Đây được đánh giá là một trong những vị trí có giá trị cao về hạ tầng, giao thông và cảnh quan đô thị.

Được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 7.000m2, dự án gồm 2 tầng hầm và 22 tầng nổi; khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 bố trí cho mục đích thương mại dịch vụ; khối tháp từ tầng 3 đến tầng 22 bố trí căn hộ chung cư với 610 căn hộ. Tổng diện tích xây dựng là hơn 77.200 m2.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho biết, doanh nghiệp cam kết dự án sẽ được triển khai đúng quy hoạch, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, đây là công trình ý nghĩa của địa phương, doanh nghiệp để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Chủ tịch HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức công bố tặng 160 căn nhà giá trị từ 2-8 tỷ cho người lao động

Để dự án được triển khai đúng định hướng, mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền quyết định, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị phía chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thi công thần tốc, hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng công trình, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Đáng chú ý, tại buổi lễ Tri ân người lao động có nhiều cống hiến được tổ chức ngay sau lễ động thổ, ông Đoàn Nguyễn Đức (bầu Đức) đã quyết định tặng luôn 160 căn hộ trong dự án cho người lao động.

Ông Đức cho biết, giá trị các căn hộ được tặng là từ 2-8 tỷ đồng, tuỳ theo mức độ đóng góp của người lao động cho doanh nghiệp. Với những căn hộ còn lại trong dự án, doanh nghiệp bán thương mại với giá 20 - 25 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,5 - 2,5 tỷ đồng cho một căn hộ 75 - 100m2.

Cán bộ, người lao động của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lên nhận thưởng

Theo thống kê, hiện có 480 nhân viên đủ điều kiện được nhận “thưởng” từ bầu Đức (làm 10 năm trở lên, và cam kết tiếp tục cống hiến ít nhất 5 năm tiếp theo). Bên cạnh 160 người được nhận căn hộ, HAGL cũng tri ân các cán bộ còn lại bằng cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan - chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động, giúp họ trở thành cổ đông của công ty, qua đó tăng sự gắn kết và động lực làm việc).

Nói đến sự phát triển của tỉnh Gia Lai, không thể không nhắc đến dấu ấn của Hoàng Anh Gia Lai. Từ một xưởng gỗ nhỏ vào năm 1993, doanh nghiệp đã không ngừng mở rộng đầu tư ra ngoài tỉnh và sang Lào, Campuchia, Myanmar. Đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành nhà đầu tư tư nhân thuộc nhóm lớn của tỉnh Gia Lai.

HAGL chính thức tuyên bố mất thanh khoản vào năm 2016. Tuy nhiên, trong thời khắc công ty gặp khó khăn nhất vẫn có nhiều cán bộ, nhân viên quyết định ở lại làm việc và đồng hành cùng doanh nghiệp. Sau 1 thập kỷ, tình hình hoạt động kinh doanh của HAGL đã hồi phục.

“Nếu không có các anh em ở đây thì không có HAGL ngày hôm nay”, ông Đức nói với các nhân viên của mình tại lễ tri ân.

Nguyễn Vinh