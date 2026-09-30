"Tuyển Việt Nam không may mắn. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn được. Bóng đá có thắng thua, nên phải chấp nhận", Hoàng Đức nói về trận thua 0-2 trước Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở trận gặp Thái Lan, Hoàng Đức chỉ được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp 2. Anh tiết lộ về vấn đề sức khỏe của mình: "Tôi chỉ mới tập chính thức được 2 buổi, chưa thể hoàn toàn thích nghi với cường độ cao. Khi được vào sân ở hiệp 2, tôi cùng các đồng đội tạo ra nhiều cơ hội hơn và rất cố gắng đến phút cuối".

Hoàng Đức vào sân ở hiệp 2 giúp tuyển Việt Nam chơi tốt hơn. Ảnh: V.A

Về màn đối đầu với Chanathip, Hoàng Đức chia sẻ: "Chanathip là cầu thủ giỏi, đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á. Sự xuất hiện của anh ấy trên sân tiếp thêm động lực, tinh thần cho các cầu thủ Thái Lan rất nhiều. Tôi ấn tượng với những gì mà Chanathip thể hiện trong ngày trở lại đội tuyển".

Ở trận thua Thái Lan, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là vì tuyển Việt Nam không có Xuân Son, Hoàng Đức bày tỏ quan điểm: "Vắng Xuân Son là tổn thất lớn với toàn đội, nhưng hôm nay những người thay thế Son đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi cần nghỉ ngơi, rút kinh nghiệm và xem băng phân tích đối thủ tiếp theo".

Trong khi đó, tiền đạo Đình Bắc cho biết: "Tôi cảm thấy rất buồn khi tuyển Việt Nam không có được kết quả như ý. Nguyên nhân thất bại vì điều gì thì tôi xin phép để giới chuyên môn, người hâm mộ phân tích, đánh giá.

Đình Bắc khẳng định tuyển Việt Nam đã chơi hết sức. Ảnh: V.A

Chúng tôi thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong bóng đá, khi bạn không thể ghi bàn sẽ phải trả giá bằng những bàn thua. Dù vậy, thất bại này chắc chắn sẽ giúp chúng tôi nhìn lại mình và trở nên mạnh mẽ hơn".

"Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu rằng không một đội bóng nào có thể bất bại mãi mãi. Tuyển Việt Nam lập tức quay trở lại sân tập để cải thiện và chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu tiếp theo", Đình Bắc khẳng định.

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