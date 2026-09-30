Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Thái Lan tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ hai nước, mà còn nhận được nhiều sự quan tâm từ các CĐV Đông Nam Á.

Trong trận đấu được xem là “chung kết sớm” của bảng B, Thái Lan tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Sarach Yooyen và Otto. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dù tạo ra nhiều sức ép, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng không thể tìm được bàn thắng sau những cơ hội bị bỏ lỡ.

ĐT Việt Nam (áo trắng) chơi lấn lướt nhưng không thể tận dụng cơ hội tạo ra trước Thái Lan - Ảnh: Changsuek

Sau trận đấu, nhiều CĐV khu vực dành lời khen cho màn trình diễn của hai đội. Một người hâm mộ Indonesia nhận xét: “Trận đấu quá hay, Thái Lan và Việt Nam thực sự là những đội hàng đầu khu vực.”

Bên cạnh những lời khen dành cho chất lượng chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam đã không tận dụng tốt các cơ hội. Một CĐV Philippines chia sẻ: “Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội nên chỉ đành tự trách mình. Thái Lan xứng đáng thắng.”

CĐV khu vực cũng đánh giá cao sự phát triển của FIFA ASEAN Cup khi liên tục xuất hiện những màn so tài hấp dẫn. Một bình luận viết: “ IFA ASEAN Cup đang nâng tầm bóng đá Đông Nam Á với các trận cầu đỉnh cao. Hôm nay màn so tài của Việt Nam vs Thái Lan rất ấn tượng và hôm qua trận Malaysia vs Indonesia cũng hay không kém.”

Tại Singapore, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên tới ĐT Việt Nam sau khi chuỗi 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik khép lại. Một CĐV nhận xét: “Việt Nam đã chơi tốt. Không đội bóng nào có thể bất bại mãi mãi, còn chuỗi 27 trận là thành tích quá ấn tượng.”

Một người khác viết: “Đừng quá thất vọng. Hai mươi bảy trận không thua là một hành trình rất đáng tự hào. Việt Nam vẫn là một trong những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á.”

Hai Long (áo trắng) vào sân trong hiệp hai cũng không thể tạo ra sự khác biệt - Ảnh: Changsuek

Trong khi đó, các CĐV Malaysia đặc biệt quan tâm tới kết quả này bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng xuất hiện trận chung kết trong mơ giữa Malaysia và Việt Nam. Một bình luận cho rằng: “Việt Nam đã tạo ra sức ép tốt trong hiệp 2 nhưng cứ bỏ lỡ liên tục.”

Một ý kiến khác nhận xét: “Việt Nam có bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra đủ những cơ hội thực sự rõ ràng trước Thái Lan.”

Thất bại trước Thái Lan khiến Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, những phản ứng từ người hâm mộ khu vực cho thấy thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn nhận được sự tôn trọng sau hành trình ấn tượng trước khi chuỗi bất bại dừng lại.

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