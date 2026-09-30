Thất bại

Lần tái đấu sau hơn 1 tháng kể từ khi trận chung kết ASEAN Cup 2026 đã có kết quả: Thái Lan ca khúc khải hoàn, với chiến thắng 2-0.

Việc tuyển Việt Nam không thể vượt qua được đội hình A của Thái Lan thực tế nằm trong dự đoán, nhất là khi HLV Kim Sang Sik mất quá nhiều trụ cột và phải sử dụng đội hình chắp vá, cũng như thay đổi không ít vị trí sở trường.

Tất nhiên, lý do đó không thể là lời bào chữa tuyệt đối cho trận thua mới nhận trước người Thái. Bởi sòng phẳng mà nói, “Voi chiến” có một trận đấu hay, kèm theo đó là những cá nhân xuất sắc hơn so với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thất bại cũng là bình thường - Ảnh: V.A

Thậm chí, sau 90 phút diễn ra tại Bandung tối qua, nếu khẳng định Thái Lan nhỉnh hơn khá nhiều so với tuyển Việt Nam cũng không có gì là quá. Từ Chanathip, Mickelson đến Manuel Bihr hay Sarach đều cho thấy đẳng cấp khác biệt ra sao.

Người Thái không cần cầm quá nhiều bóng nhưng kiểm soát được nhịp độ chơi, đủ tỉnh táo đánh chặn các pha lên bóng của tuyển Việt Nam, đặc biệt họ tận dụng tối đa những cơ hội tạo ra và giành chiến thắng 2-0 một cách khá thong dong.

Vấp ngã để đứng dậy

Thất bại trong một trận đấu quan trọng rõ ràng là điều không dễ chấp nhận, nhất là suốt 2 năm qua, Thái Lan chưa khi nào vượt qua được tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang Sik.

Nhưng ở một trận đấu mà tuyển Việt Nam chơi thiếu hiệu quả từ khả năng kiểm soát tới những cú dứt điểm hoặc tình huống dàn xếp cuối cùng, thất bại không có gì hối tiếc.

Khi Thái Lan mới là những người chơi tốt hơn - Ảnh: V.A

Thái Lan có thể hay và kinh nghiệm hơn, nhưng tuyển Việt Nam cũng cần phải trách mình với những pha xử lý không tốt ở hàng thủ. Bàn thua đầu tiên, Sarach quá thoải mái để ghi bàn mở tỉ số hay Tiến Anh băng lên bắt việt vị hơi chậm trong bàn thua thứ 2.

Người được kỳ vọng nhất là Đình Bắc lẻ loi trên hàng công, trong khi Hoàng Đức được tung vào sân trong hiệp 2 cũng không tốt hơn, ngoài vài pha bóng tương đối nhạt nhoà.

Tất nhiên, Đình Bắc không phải là người duy nhất bị Thái Lan khoá chặt mà còn có cả Tài Lộc, Hoàng Hên. Điểm sáng lớn nhất có lẽ là Hai Long, với những tình huống đi bóng kỹ thuật, tốc độ khi được vào sân.

Ở một trận đấu thiếu những vị trí quan trọng hoặc chỉ được sử dụng một cách tiết chế, tuyển Việt Nam nhận thất bại cũng không quá đáng buồn.

Thậm chí, trận thua này cũng đến ở một thời điểm quan trọng và cần thiết. Tuyển Việt Nam bất bại rất dài hơi, từng có chiến thắng may mắn nên ít nhận ra hoặc bị khoả lấp bởi kết quả đẹp. Cho nên, khi gặp đội hình tốt nhất của Thái Lan ở thời điểm không may mắn quay lưng, mọi thứ lộ rõ hơn.

Một thất bại thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận ra những điều còn thiếu hòng bổ sung có lẽ cũng tốt, nhất là khi thua một đối thủ như Thái Lan- vốn luôn được coi đối trọng lớn nhất trong hàng chục năm qua.

Nói cách khác, đôi khi dừng lại cũng là để tiến xa thay vì thoả mãn với những chiến thắng như trước Philippines chẳng hạn.

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