Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đã thuộc về Nguyễn Hoàng Đức, người có một năm thi đấu xuất sắc và ổn định giữa CLB Ninh Bình cũng như tuyển Việt Nam.

Trong cuộc bầu chọn do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, Đức nhận được 353 điểm. Anh cũng nhận giải Cầu thủ được yêu thích nhất thông qua bầu chọn của khán giả.

Chủ nhân các giải thưởng QBV ở từng hạng mục

Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Hoàng Đức giành QBV, cân bằng thành tích của Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh. Ở tuổi 27, anh có cơ hội vượt qua kỷ lục 4 lần chiến thắng của Phạm Thành Lương.

Giải thưởng Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Đình Bắc, người có kỳ SEA Games 33 xuất sắc. Quang Hải giành Quả bóng đồng.

Ở hạng mục nữ, Bích Thùy giành chiến thắng, vượt qua Hải Yến và Thùy Trang. Châu Đoàn Phát giành Quả bóng vàng futsal.

Ảnh: M.A