Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đã thuộc về Nguyễn Hoàng Đức, người có một năm thi đấu xuất sắc và ổn định giữa CLB Ninh Bình cũng như tuyển Việt Nam.
Trong cuộc bầu chọn do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, Đức nhận được 353 điểm. Anh cũng nhận giải Cầu thủ được yêu thích nhất thông qua bầu chọn của khán giả.
Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Hoàng Đức giành QBV, cân bằng thành tích của Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh. Ở tuổi 27, anh có cơ hội vượt qua kỷ lục 4 lần chiến thắng của Phạm Thành Lương.
Giải thưởng Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Đình Bắc, người có kỳ SEA Games 33 xuất sắc. Quang Hải giành Quả bóng đồng.
Ở hạng mục nữ, Bích Thùy giành chiến thắng, vượt qua Hải Yến và Thùy Trang. Châu Đoàn Phát giành Quả bóng vàng futsal.
Ảnh: M.A
22h12
1-Danh hiệu Quả bóng vàng nam:
-Quả bóng vàng nam: Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức – CLB Ninh Bình (353 điểm)
-Quả bóng bạc nam: Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc – CLB Công an Hà Nội (278 điểm)
-Quả bóng đồng nam: Cầu thủ Nguyễn Quang Hải - CLB Công an Hà Nội (164 điểm)
2-Danh hiệu Quả bóng vàng nữ:
-Quả bóng vàng nữ: Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy - CLB Thái Nguyên T&T (360 điểm)
-Quả bóng bạc nữ: Cầu thủ Phạm Hải Yến - CLB Hà Nội (198 điểm)
-Quả bóng đồng nữ: Cầu thủ Trần Thị Thùy Trang - Đội tuyển futsal nữ Việt Nam (160 điểm)
3-Danh hiệu Quả bóng vàng futsal:
-Quả bóng vàng futsal: Cầu thủ Châu Đoàn Phát – CLB Thái Sơn Nam TPHCM (266 điểm)
-Quả bóng bạc futsal: Cầu thủ Từ Minh Quang – CLB Thái Sơn Bắc (217 điểm)
-Quả bóng đồng futsal: Cầu thủ Nguyễn Đa Hải – CLB Thái Sơn Bắc (156 điểm)
4-Danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc - CLB Công an Hà Nội (72 điểm)
5-Danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Lưu Hoàng Vân - CLB Phong Phú Hà Nam (68 điểm)
6-Danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Alan Sebastiao – CLB Công an Hà Nội (106 điểm)
7-Giải Cầu thủ được yêu thích nhất: Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức – CLB Ninh Bình
8-Giải Cống hiến: Nguyễn Thị Tuyết Dung - CLB Phong Phú Hà Nam
Quả bóng vàng nam
Hai cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn cùng công bố chiến thắng thuộc về Nguyễn Hoàng Đức.
Quả bóng bạc nam
Nguyễn Đình Bắc giành QBB. Cựu cầu thủ Phạm Thành Lương nhận giải thay Bắc.
Quả bóng đồng nam
Cựu tiền vệ Võ Hoàng Bửu công bố Nguyễn Quang Hải giành QBĐ.
Quả bóng vàng nữ
Nguyễn Thị Bích Thùy giành QBV.
Quả bóng bạc nữ
Phạm Hải Yến được vinh danh.
Quả bóng đồng nữ
Trần Thị Thùy Trang giành QBĐ sau một năm xuất sắc, đặc biệt là SEA Games 33 với tấm HCV lịch sử.
Quả bóng vàng futsal nam
Quả bóng vàng: Châu Đoàn Phát
Quả bóng bạc: Từ Minh Quang
Quả bóng đồng: Nguyễn Đa Hải
Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất
Nguyễn Đình Bắc được vinh danh.
Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất
Lưu Hoàng Vân (Phong Phú Hà Nam) giành giải cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất.
Cầu thủ được yêu thích nhất
Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất do khán giả bầu chọn thuộc về Nguyễn Hoàng Đức.
Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất
Giải thưởng thuộc về Alan Sebastiao Alexandre, còn được gọi Alan Grafite hoặc Alan, của CAHN. Dù vậy, anh không thể tham dự buổi lễ.
Giải Cống hiến
Nguyễn Thị Tuyết Dung được trao giải Cống hiến.
20h15
Sau màn văn nghệ sôi động, BTC giới thiệu về cột mốc 30 năm Quả bóng vàng Việt Nam.
20h00
Quang Hải trước lễ trao giải.
19h59
Các giải thưởng đang chờ chủ nhân.
19h54
Những ngôi sao một thời vang bóng.
19h53
Bầu không khí trước lễ trao giải