Không dễ

Với HLV Kim Sang Sik, việc điền tên vào phiếu bầu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 không thuần túy chọn cầu thủ hay nhất mà còn là chọn biểu tượng cho một năm đầy thành công của bóng đá Việt Nam.

Hoàng Đức đại diện cho đỉnh cao ổn định, kinh nghiệm, bản lĩnh và vai trò trụ cột ở tuyển Việt Nam trong hành trình vô địch ASEAN Cup. Song song với đó, Đình Bắc đã tỏa sáng ở giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33, đóng vai trò quyết định giúp U22/U23 Việt Nam lên ngôi vô địch, giành HCV…

Hoàng Đức có 1 năm nổi bật. Ảnh: Hữu Hà

Nhưng nếu nhìn theo chuẩn mực thành tích và đẳng cấp, “độ khó” của giải đấu, Hoàng Đức nhỉnh hơn. Nếu nhìn theo tác động trực tiếp, khoảnh khắc quyết định và biểu tượng cho tương lai, Đình Bắc đang chiếm lợi thế.

Tựu trung lại, Hoàng Đức lẫn Đình Bắc đang gây khó đối với HLV Kim Sang Sik trong quyết định chọn ai là Quả bóng vàng 2025 sẽ được xướng lên ở gala trao giải diễn ra tối nay (26/12) tại TPHCM.

Nhưng sẽ chọn Đình Bắc?

Nếu buộc phải đưa ra lựa chọn, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik nghiêng về Đình Bắc. Lý do không chỉ nằm ở màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ này tại giải U23 Đông Nam Á hay SEA Games 33 mà còn ở chính bối cảnh nghề nghiệp của thuyền trưởng U22/U23 Việt Nam.

Trước hết, Đình Bắc chính là hiện thân rực rỡ nhất cho thành công mang đậm dấu ấn cá nhân của chính HLV Kim Sang Sik, bởi chức vô địch ASEAN Cup nhiều ý kiến cho rằng công lớn thuộc về Nguyễn Xuân Son, thay vì do chiến lược gia người Hàn Quốc tài năng.

Nhưng có thể HLV Kim Sang Sik sẽ dành lá phiếu cho Đình Bắc

Thế nên chức vô địch U23 Đông Nam Á và tấm HCV SEA Games 33 mới thực sự là “đứa con tinh thần” nguyên vẹn do HLV Kim Sang Sik thai nghén và dẫn dắt. Và Đình Bắc, với vai trò then chốt trong những chiến thắng này, đã trực tiếp chứng minh hiệu quả triết lý bóng đá và khả năng đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ của vị HLV người Hàn Quốc.

Chọn Đình Bắc, vì thế, không chỉ là chọn một cầu thủ hay, mà còn là cách ông Kim Sang Sik khẳng định giá trị công việc của chính mình. Những thành công ở cấp độ U22/U23 không chỉ mang về huy chương, bởi nó giúp HLV Kim Sang Sik tiến gần hơn tới bản hợp đồng thứ hai – một lựa chọn tái ký dựa trên niềm tin và kết quả cụ thể.

Quan trọng hơn, lá phiếu cho Đình Bắc còn là một thông điệp. Đó là thông điệp đặt niềm tin vào tương lai, vào thế hệ kế cận mà ông Kim Sang Sik đang dày công xây dựng.

Trong một cuộc đua mà Hoàng Đức đại diện cho hiện tại đã được kiểm chứng, Đình Bắc lại là lời hứa cho ngày mai. Đôi khi, Quả bóng vàng không chỉ để tôn vinh những gì đã qua, mà còn để mở đường cho những gì sắp tới. Thế nên, trường hợp HLV Kim Sang Sik điền tên Đình Bắc vào lá phiếu bầu chọn ở vị trí cao nhất cũng chẳng có gì là ngạc nhiên.