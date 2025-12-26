Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết: “BCH VFF thống nhất cử đội U21 dự Asiad 2026 là vì năm 2027 lứa này đủ tuổi đá SEA Games tại Malaysia, sau đó chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028. Hầu như các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng cử đội U20 nhằm chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn như Olympic”.

“Chúng tôi xin phép Cục TDTT chấp nhận không đặt mục tiêu thành tích tại đấu trường Asiad để bồi dưỡng cho cầu thủ trẻ. Cục TDTT sẽ có văn bản trả lời về vấn đề này sau”, ông Vũ nói thêm.

U23 Việt Nam không tham dự Asiad 2026. Ảnh: S.N

Trong năm 2025, dưới sự định hướng chiến lược và đầu tư có trọng tâm của VFF, bóng đá Việt Nam tạo nên dấu mốc quan trọng khi có tới 7 đội tuyển giành quyền tham dự các VCK châu Á trong giai đoạn 2025-2026. Thành tích mang tính lịch sử này là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và xây dựng lộ trình phát triển bền vững cho hệ thống các đội tuyển quốc gia.

“VFF luôn quan tâm tới đào tạo trẻ, và thành quả là 7 đội tuyển tham dự VCK châu Á 2026. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra thách thức về nguồn kinh phí để các đội tập huấn, tiền thưởng… Vừa qua, VFF có hợp tác với LĐBĐ Trung Quốc để chuẩn bị tốt nhất cho các đội trẻ, trong đó có U23 Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào càng sâu càng tốt”, ông Vũ nhấn mạnh.

Đại hội thường niên VFF năm 2025 tổ chức vào sáng 26/12.

Sáng 26/12, VFF tổ chức Đại hội thường niên 2025. Đại hội đánh giá những mặt thành công và chưa làm được của bóng đá Việt Nam, đồng thời hướng tới những mục tiêu quan trọng trong năm 2026. Một trong những khó khăn, thách thức lớn nhất của VFF là vấn đề tài chính, khi năm tới có tới 7 đội tuyển tham dự VCK châu Á.

Về vấn đề tài chính, ông Xuân Vũ thông tin: “Trong năm 2025, VFF tổng thu 277 tỉ đồng, tổng chi 270 tỉ đồng. Chúng tôi cố gắng xin nguồn ngân sách từ Cục TDTT, hi vọng sẽ có thêm kinh phí hoạt động cho các đội tuyển tham dự giải châu Á trong năm tới".