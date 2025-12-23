Cụ thể, ở hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam 2025 dành cho nam, các cầu thủ gồm Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải cùng Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên sẽ là những cái tên góp mặt.

Trong danh sách này, bất ngờ nhất là sự xuất hiện của thủ thành Trung Kiên, bởi trong năm qua ngoài thành tích cùng U23 Việt Nam, người gác đền thuộc biên chế HAGL không phải nổi bật nhất so với các đồng nghiệp khác.

Đình Bắc vào chung kết giải thưởng QBV Việt Nam

Bốn cầu thủ còn lại được coi khá xứng đáng khi có những đóng góp nổi bật trong cả màu áo tuyển QG lẫn cấp CLB. Cụ thể, tại ASEAN Cup 2024 (kéo sang năm 2025), Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải là những cầu thủ đóng góp lớn chỉ sau Nguyễn Xuân Son vào chức vô địch cho tuyển Việt Nam.

Trong màu áo CLB, Hoàng Đức giúp Ninh Bình thăng hạng bằng thành tích toàn thắng, đồng thời tiếp tục chơi nổi bật và cùng đội nhà dẫn đầu V-League mùa 2025/2026.

Đối với Quang Hải, năm qua cũng được coi khá thành công khi cùng CLB CAHN giành vị trí á quân giải quốc nội cũng như cúp C1 Đông Nam Á...

"Đối thủ" của Quang Hải, Hoàng Đức là Đình Bắc cũng có 1 năm rực rỡ khi góp công lớn vào chiếc HCV SEA Games cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội dành cho cầu thủ người xứ Nghệ xét về yếu tố chuyên môn thuần tuý dường như khó so sánh với các đàn anh, những người vốn thành công, ổn định hơn cả màu áo CLB lẫn tuyển Việt Nam.

Huỳnh Như sẽ tranh Quả bóng vàng Việt Nam 2025 dành cho nữ cùng với Vạn Sự, Bích Thùy, Thùy Trang và Hải Yến

Ở giải thưởng Quả bóng vàng dành cho nữ, dù tuyển nữ Việt Nam không bảo vệ thành công tấm HCV ở SEA Games 33, nhưng những đóng góp và thể hiện của các cô gái vàng vẫn rất ấn tượng, theo như bầu chọn từ các phiếu bầu Huỳnh Như sẽ cạnh tranh với Vạn Sự, Bích Thuỳ, Thuỳ Trang, Hải Yến.

Trong khi đó, Artur, Sebastiao (CAHN), Henrique (Viettel), Lucao (Hải Phòng)… sẽ tranh chấp giải thưởng Cầu thủ nước ngoài xuất sắc.

Tại hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sẽ cuộc cạnh tranh giữa Hiểu Minh, Đình Bắc và Văn Khang, trong khi các tài năng trẻ của bóng đá nữ như Minh Chuyên, Hoàng Vân, Minh Ánh, Thùy Linh.

Gala trao giải thưởng Qủa bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 26/12 tại TP.HCM.

