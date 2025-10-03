XEM CLIP: (Nguồn VTV)

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Hoàng Thị Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố 5 bị can khác với cùng tội danh trên.

Đối tượng Hoàng Thị Hường tại cơ quan Công an. Ảnh chụp màn hình

Cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng Hoàng Thị Hường đã có những lời lẽ ngụy biện cho hành vi của mình.

Theo bản tin của VTV, Hoàng Thị Hường cho biết: "Về năng lực của tôi thì thật sự chỉ có tập trung cho việc bán hàng, KOL, cũng như tập trung cho quảng bá sản phẩm. Việc vận hành tôi giao cho một ê-kip khác. Các bạn ấy là người vận hành hoàn toàn ở đằng sau và tất nhiên thì dù lý do thế nào mình vẫn là người chịu trách nhiệm cho việc này. Do năng lực yếu kém, tôi không nhìn nhận ra được những việc làm chưa tốt trong quá trình vận hành, tôi chỉ tập trung hết cho việc bán hàng và quảng cáo".

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng kí kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", bao gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng các hành vi khác của các đối tượng.