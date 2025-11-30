Ngày 25/11/2025, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hoằng Lộc.

Đoàn đã khảo sát thực tế một số công trình và mô hình nông thôn mới sau sáp nhập trên địa bàn xã, bao gồm các nhà văn hóa thôn, Trạm Y tế, cơ sở sản xuất mây tre đan và Trường Tiểu học. Các mô hình đều hoạt động nền nếp, duy trì tốt các tiêu chí, cho thấy sự chủ động của địa phương trong việc nâng cao chất lượng nông thôn mới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời kiện toàn bộ máy, ban hành các kế hoạch và quy chế hoạt động nhằm triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đáng chú ý là Kế hoạch số 47/KH-UBND (11/9/2025) về xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng môi trường, chỉnh trang cảnh quan "sáng - xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2025 – 2030, được xem là định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao mức sống người dân.

Đến nay, xã Hoằng Lộc đã có 16/34 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, dự kiến thêm 03 thôn đạt chuẩn vào cuối năm 2025 là Đồng Lòng, Hà Đồ, Thịnh Hòa.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo xã báo cáo các kết quả đạt được, đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ 03 thôn đang đề nghị công nhận nông thôn mới kiểu mẫu và xem xét điều chỉnh một số quy hoạch còn bất cập sau sáp nhập.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hoằng Lộc, khẳng định xã tiếp tục là một trong những điểm sáng của tỉnh Thanh Hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác đề nghị xã tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; có phương án sử dụng hiệu quả công sở và nhà văn hóa dôi dư; rà soát đầy đủ các tiêu chí nông thôn mới Trung ương; chuẩn bị hồ sơ gia hạn công nhận các sản phẩm OCOP sắp hết hạn; phát triển OCOP mới và du lịch cộng đồng; nâng cao chất lượng thu gom – phân loại rác thải tại nguồn và đẩy mạnh mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, phù hợp định hướng phát triển đô thị trong tương lai.

Thay mặt địa phương, ông Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Hoằng Lộc khẳng định xã đã xác định mục tiêu nâng tầm nông thôn mới ngay sau sáp nhập và đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ đầu tư kênh Thành Châu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khi có Bộ tiêu chí nông thôn mới mới, xã sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề và tổ chức triển khai quyết liệt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới phát triển đô thị bền vững.