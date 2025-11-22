Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hưng Yên đã khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và định hướng của Trung ương Hội, triển khai đồng bộ nhiều phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng hoặc bỏ học, sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ).

Ngay từ những năm đầu triển khai, Ban Thường vụ Hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bổ sung tiêu chí để phù hợp thực tiễn từng địa phương. Hàng trăm lớp truyền thông được mở cho hội viên và phụ nữ trong toàn tỉnh. Mỗi cơ sở Hội đều đăng ký thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc cụ thể, đồng thời giúp tối thiểu hai phụ nữ thoát nghèo hoặc cận nghèo mỗi năm.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả rõ rệt. Theo báo cáo của Hội, phụ nữ Hưng Yên đã hiến hơn 5.000m² đất, đóng góp hàng nghìn ngày công và nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Phụ nữ ở cơ sở tích cực dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, phát triển vùng sản xuất hàng hóa, mở rộng ngành nghề nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống ở các địa phương.

Kết quả nổi bật nhất nằm ở các tiêu chí kinh tế. Các cấp Hội đã quản lý hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ lên tới 7.062 tỷ đồng. Hội cũng triển khai hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh và Tổ chức tài chính vi mô TYM, đồng thời thành lập 36 hợp tác xã và 112 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý. Những mô hình này giúp hàng nghìn hội viên phát triển sinh kế, mở rộng sản xuất.

Cùng với đó, Hội LHPN các cấp phối hợp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn phụ nữ. Công tác nhân đạo, từ thiện được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức như Hũ gạo tình thương, Cặp lá yêu thương, tặng học bổng, hỗ trợ con giống… Toàn tỉnh đã đỡ đầu hơn 1.900 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách với tổng trị giá khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, đã vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa 456 ngôi nhà trị giá hơn 13,77 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo. Tổng cộng 15 năm qua, Hội đã giúp 111.178 hộ nghèo và cận nghèo do phụ nữ làm chủ vươn lên thoát nghèo — một con số cho thấy rõ hiệu quả bền vững của cuộc vận động.

Bên cạnh hỗ trợ kinh tế, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền xây dựng gia đình văn minh, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Hàng trăm cuộc truyền thông, phổ biến pháp luật và giáo dục kỹ năng sống được tổ chức cho hội viên, phụ nữ, cha mẹ và trẻ em. Nhiều mô hình được duy trì như “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Bình đẳng giới”, “Cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em”… Các hoạt động văn hóa – thể thao cũng được đẩy mạnh với hàng trăm CLB dân vũ, yoga, aerobic, bóng chuyền hơi, bóng đá nữ… giúp nâng cao đời sống tinh thần ở nhiều địa phương.

Đặc biệt, trong tiêu chí môi trường – một yêu cầu quan trọng của nông thôn mới nâng cao – các cấp Hội đã thu hút hơn 1 triệu lượt phụ nữ tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường và phân loại rác thải. Các mô hình như “Đường hoa nông thôn mới”, “Chi hội Xanh – Sạch – Đẹp”, “Ngôi nhà xanh”, “Phế liệu sạch”, “Biến rác thải thành tiền” được duy trì hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ và trẻ em nghèo. Đề án “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giai đoạn 2023–2026” bước đầu giúp giảm lượng rác thải hữu cơ ra môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Theo tổng kết 15 năm, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại Hưng Yên đã được triển khai có trọng tâm, đem lại lợi ích thiết thực, phù hợp nhu cầu người dân và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.