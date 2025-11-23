Chín tháng đầu năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên. Việc tái cấu trúc đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 đã tạo khuôn khổ mới để tỉnh tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành, hình thành nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh còn 42 xã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là thách thức lớn nhưng cũng mở ra cơ hội để Điện Biên quy hoạch lại không gian phát triển, tinh gọn bộ máy, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Tỉnh định hướng mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và môi trường, đến thời điểm hiện tại, tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hoặc kiểu mẫu. Có 3 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí, 7 xã đạt 15 – 18 tiêu chí, phần lớn còn lại đạt 10 – 14 tiêu chí và 9 xã dưới 10 tiêu chí.

Dù vậy, Điện Biên vẫn ghi nhận những dấu ấn tích cực mang tính nền tảng, với 267 thôn, bản trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong năm 2025, 34 sản phẩm mới được công nhận, nâng tổng số lên 138 sản phẩm, với sự tham gia của 87 chủ thể. Nhóm sản phẩm thực phẩm chiếm ưu thế, gắn với lợi thế tự nhiên và văn hóa của các địa phương, từ các loại trà đặc sản, mật ong rừng tới sản phẩm từ mắc ca, cà phê hay dứa Pu Lau.

Hệ thống kinh tế hợp tác của tỉnh cũng có chuyển biến rõ rệt. Hiện toàn tỉnh có 238 hợp tác xã hoạt động, trong đó 36 đơn vị được đánh giá hoạt động hiệu quả. Nhiều hợp tác xã đã tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất – tiêu thụ, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn và mở ra hướng phát triển bền vững gắn với nhu cầu thị trường.

Từ nay đến cuối năm 2025, ngành nông nghiệp chủ trì phối hợp cùng các địa phương trong tỉnh tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Mục tiêu đặt ra là có thêm xã đạt chuẩn trong giai đoạn 2021 – 2025, tạo bước đệm cho mục tiêu nâng cao và kiểu mẫu ở những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Điện Biên định hướng mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên các sản phẩm chủ lực như mắc ca, chè, cà phê, dứa Pu Lau… gắn với thương hiệu OCOP nhằm nâng cao thu nhập, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp đặc thù vùng cao.

Phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng những kết quả tích cực của năm 2025 là động lực để thời gian tới tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng tốc, hướng tới diện mạo nông thôn giàu đẹp, hiện đại và bền vững.