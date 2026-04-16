Chiều 16/4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức hội nghị công bố mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 31 điểm cầu trong toàn lực lượng. Sự kiện do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý biên giới và hỗ trợ đời sống dân sinh. Với phương châm hành động quyết liệt “đi từng bản, đến từng lán nương và hướng dẫn từng người”, cán bộ biên phòng không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền lý thuyết mà trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp người dân làm quen với các kỹ năng số thiết yếu nhất.

Mục tiêu cốt lõi của mô hình là xóa nhòa khoảng cách về trình độ tiếp cận công nghệ, biến tri thức số thành công cụ thoát nghèo thực thụ cho bà con dân tộc thiểu số. Thực hiện chủ trương này, các đơn vị từ cấp đồn trở lên sẽ thành lập các tổ chuyên trách gồm từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ. Đây là những nhân tố nòng cốt được chọn lọc từ chương trình “Thầy giáo quân hàm xanh” và các Tổ tư vấn kỹ năng số, có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh và am hiểu địa bàn. Lực lượng này giữ vai trò hạt nhân trong tổ chức triển khai các hoạt động chuyển đổi số, đảm bảo người dân vùng sâu vùng xa không bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy cách mạng công nghệ.

Việc triển khai được thực hiện đồng bộ với công tác tuyên truyền pháp luật, sử dụng các hình thức trực quan, sinh động và dễ hiểu, đặc biệt lưu ý đến yếu tố phong tục, văn hóa riêng biệt của từng địa phương. Điểm nhấn đáng chú ý là việc vận hành “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua quét mã QR. Ứng dụng này giúp người dân dễ dàng phản ánh tình hình an ninh mà không yêu cầu khai báo danh tính, tạo sự thuận tiện và bảo mật tuyệt đối, từ đó thắt chặt hơn nữa tình quân dân trong việc bảo vệ biên cương.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trong nhiều năm qua, lực lượng Biên phòng đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình như “BĐBP tham gia xây dựng nông thôn mới” hay “Nâng bước em tới trường”. Tuy nhiên, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị mang tính thời đại, hướng đến mục tiêu mở mang dân trí và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế hộ gia đình. Việc giúp người dân tiếp cận thông tin số không chỉ là để biết dùng ứng dụng, mà sâu xa hơn là kết nối đồng bào với Đảng và chính quyền, xây dựng một “thế trận lòng dân” vững chắc trên cả không gian thực lẫn không gian mạng. Đây là giải pháp căn cơ để mỗi công dân nơi biên thùy trở thành một cột mốc sống hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.