Thực tế cho thấy, nghèo thông tin là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân, đặc biệt là ở địa phương cấp xã, khó tiếp cận các nguồn lực phát triển. Nhận thức rõ điều này, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Phú đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Việc công khai minh bạch mọi thủ tục và phân công rõ ràng cán bộ phụ trách đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn tin chính thống, loại bỏ sự lúng túng khi thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý.

Công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ được triển khai bài bản, khoa học đã hạn chế tối đa tình trạng chậm muộn. Đặc biệt, Trung tâm đã thực hiện đồng bộ việc số hóa hồ sơ và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán lệ phí bằng mã QR. Đây là bước đi quan trọng để giảm nghèo thông tin và kỹ năng số. Thay vì thụ động chờ đợi, người dân được trực tiếp hướng dẫn cách thức tương tác trên môi trường số, từ đó nâng cao trình độ dân trí và năng lực giải quyết công việc cá nhân thông qua các nền tảng hiện đại.

Đội ngũ cán bộ tại Trung tâm luôn chủ động cập nhật các văn bản chỉ đạo và quy định pháp luật mới nhất để truyền đạt lại cho bà con một cách dễ hiểu nhất. Sự tận tình, niềm nở trong thái độ phục vụ không chỉ làm hài lòng người dân mà còn tạo dựng niềm tin vào bộ máy chính quyền. Khi người dân nắm rõ thông tin, hiểu đúng quy trình, họ sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí phát sinh và rủi ro sai sót.

Trao đổi về định hướng tới đây, ông Vì Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng dịch vụ công toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là nhiệm vụ cốt lõi. Xã Văn Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa, tăng tỷ lệ dịch vụ trực tuyến mức độ cao và tăng cường giám sát quy trình xử lý. Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân sẽ được thực hiện thường xuyên để kịp thời điều chỉnh quy trình phục vụ.

Bằng những hành động thiết thực, xã Văn Phú đang từng bước xóa bỏ khoảng cách về thông tin, giúp người dân làm chủ công nghệ và các quy định pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.