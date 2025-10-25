Hoàng thái hậu Thái Lan. Ảnh: Văn phòng Nội chính hoàng gia Thái Lan

Hoàng thái hậu Sirikit không xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi bị đột quỵ vào năm 2012. Từ năm 2019, bà phải nhập viện do mắc một số bệnh, gồm cả nhiễm trùng máu vào ngày 17/10.

Hãng BBC dẫn tin từ Văn phòng Nội chính Hoàng gia Thái Lan hôm nay (25/10) cho biết, thi hài của Hoàng thái hậu sẽ được quàn tại sảnh Dusit thuộc đại cung điện ở Bangkok. Các thành viên của hoàng gia sẽ để tang một năm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã hủy việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia và nội các hôm nay sẽ họp để thảo luận về tang lễ hoàng gia.

Nhà vua Bhumibol và hoàng hậu Sirikit khi còn sống. Ảnh: BBC

Hoàng thái hậu Sirikit và chồng - Nhà vua quá cố Bhumibol gặp nhau khi bà đang học tại Paris, Pháp. Hai người kết hôn vào 28/4/1950, một tuần trước khi Vua Bhumibol lên ngôi tại Bangkok. Những năm 1960, khi còn là đôi vợ chồng trẻ, họ đã đi khắp thế giới, gặp gỡ Tổng thống Mỹ thời đó là Dwight Eisenhower, cố Nữ hoàng Elizabeth II và ca sĩ Elvis Presley.

Trong thập niên đó, bà thường xuyên lọt vào danh sách những người ăn mặc đẹp nhất thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với BBC vào năm 1980, bà mô tả quan hệ giữa hoàng gia và người dân Thái Lan: "Các vị vua và hoàng hậu Thái Lan luôn gần gũi người dân và họ thường coi nhà vua là người cha của cả đất nước. Chúng tôi không có cuộc sống riêng tư bởi vì chúng tôi được coi là quốc phụ và quốc mẫu".

Trong hơn 4 thập niên, bà cùng chồng thường xuyên tới những ngôi làng xa xôi ở Thái Lan, thúc đẩy các dự án phát triển cho người nghèo ở nông thôn. Bà từng nhiếp chính trong thời gian ngắn vào năm 1956 khi chồng dành 2 tuần để tu tại một ngôi chùa theo nghi lễ truyền thống phổ biến ở Thái Lan.