Nghị định 278 quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đã được Chính phủ ban hành, thay thế cho Nghị định 47 ngày 9/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Theo Nghị định mới, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ sở dữ liệu (CSDL) được thực hiện thống nhất, đồng bộ, tuân thủ theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung. Tất cả hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc đều phải qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu (National Data Orchestration Platform – NDOP) để giám sát, truy vết và đánh giá hiệu quả.

Nghị định cũng quy định rõ: Tất cả dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung của các CSDL thuộc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các dữ liệu khác quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Dữ liệu phải kết nối, chia sẻ, đồng bộ với CSDL tổng hợp quốc gia để Bộ Công an thực hiện điều phối cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thông qua nền tảng NDOP.

Dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải kết nối, chia sẻ, đồng bộ với CSDL tổng hợp quốc gia để Bộ Công an thực hiện điều phối cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương qua nền tảng NDOP.

Dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về cơ yếu.

Quan điểm về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị tiếp tục được khẳng định tại “Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (phiên bản 1.0)” được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/11.

Sơ đồ tổng quát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, theo “Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (phiên bản 1.0)” được ban hành ngày 4/11.

Trong sơ đồ tổng quát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, nền tảng NDOP ở vị trí trung tâm. Đây là nền tảng đảm trách việc điều phối, tích hợp, kiểm soát luồng dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong toàn hệ thống chính trị trên môi trường số, đảm bảo kết nối thống nhất, thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Lộ trình chuyển tiếp sang quy định mới về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đã được Chính phủ hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 278.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải chuẩn hóa dữ liệu, ban hành danh mục dữ liệu chủ chuyên ngành, danh mục dữ liệu mở, danh mục dữ liệu dùng chung theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung đối với các cơ sở dữ liệu quy định tại phụ lục I của Nghị định 278 trước ngày 31/12/2025.

Các CSDL, hệ thống thông tin đã được chuẩn hóa theo quy định tại Nghị định 278 thì phải kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng NDOP. Các CSDL, hệ thống thông tin còn lại sẽ hoàn thành việc chuẩn hóa theo quy định tại Nghị định 278 trước ngày 31/12/2026.

Chậm nhất đến ngày 31/12/2026, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị được thực hiện thống nhất thông qua nền tảng NDOP.