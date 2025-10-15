Chiều ngày 14/10, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long đã chủ trì hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số”.

Được ban hành ngày 8/10, “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số” được xây dựng trên tinh thần bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, xác định rõ các nền tảng dùng chung từ Trung ương đến địa phương; địa phương có thể tự đầu tư triển khai trên cơ sở thống nhất, tránh trùng lặp, lãng phí.

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số” được Bộ KH&CN tổ chức chiều ngày 14/10 tại Hà Nội.

Đảm bảo tuân thủ 7 nguyên tắc cốt lõi, chuyển dịch từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”, khung kiến trúc tổng thể này được thiết kế gồm 4 lớp chức năng từ dưới lên: Lớp hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; lớp dữ liệu và nền tảng cốt lõi; lớp ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; lớp kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Sự phân lớp này, theo Bộ KH&CN, là nhằm phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và bảo đảm các thành phần có thể được phát triển độc lập nhưng vẫn tương thích và kết nối chặt chẽ với nhau.

Theo đại diện Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, một trong những giá trị của sự ra đời “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số” là khung đã tạo chuẩn thống nhất đầu tiên cho chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị; đặt nền móng để triển khai thiết kế, đầu tư, vận hành hệ thống công nghệ thông tin tập trung, thống nhất, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Song song đó, khung còn bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu xuyên suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; thúc đẩy chuyển dịch sang quản trị dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo theo tinh thần “AI-First”, từ đó hình thành hạ tầng phân tích, dự báo và điều hành thông minh ở quy mô quốc gia.

“Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số” cũng chỉ rõ các thành phần dùng chung cơ bản tại cơ quan các cấp từ trung ương đến địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) được triển khai tập trung, góp phần chuẩn hóa, tránh đầu tư trùng lặp, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công trong chuyển đổi số. Đồng thời, chỉ rõ các thành phần dùng riêng, đặc thù để các cơ quan các cấp tham chiếu, chủ động triển khai.

Trước đó, để kịp thời triển khai các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số quốc gia phù hợp “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số”, ngay trong ngày 8/10, Bộ KH&CN đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện một số nội dung công việc: Ban hành hướng dẫn triển khai nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo phân công trong tháng 10/2025; rà soát, cập nhật, triển khai khung kiến trúc số của cơ quan, tổ chức tuân thủ “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số”.