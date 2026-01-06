Khải Minh (26 tuổi), một trong hơn 4.000 học viên vừa được “học bổng S80” tài trợ 70% học phí IELTS và đang học ổn định gần 2 tháng qua.

Minh từng hai lần bỏ dở việc học IELTS: một lần học theo bạn bè, một lần chọn khóa online giá rẻ nhưng thiếu tương tác. Khi biết đến Học bổng S80, Minh cũng hoài nghi đây chỉ là chương trình mang tính phong trào. Tuy nhiên, sau khi được bạn bè giới thiệu và trực tiếp trải nghiệm, Minh cho biết chương trình “phù hợp như được thiết kế riêng cho mình”, giúp bạn duy trì việc học đều đặn.

Ông Nguyễn Đình Chước, đại diện Ban tổ chức S80 cho biết, S80 ghi nhận hơn 6.000 hồ sơ đăng ký sau hơn 5 tuần triển khai

Theo ông Nguyễn Đình Chước, đại diện Ban tổ chức, chỉ sau gần 5 tuần triển khai, Học bổng S80 đã ghi nhận hơn 6.000 hồ sơ đăng ký, trong đó khoảng 4.000 hồ sơ đủ điều kiện nhận hỗ trợ học phí lên tới 70%. Dù còn 10 tháng triển khai, số suất còn lại chỉ còn gần 4.000, trong khi lượng đăng ký vẫn duy trì ổn định, cho thấy nhu cầu học tiếng Anh, đặc biệt là IELTS, đang gia tăng mạnh trước thềm năm 2026.

Phần lớn người đăng ký là sinh viên và người đi làm, nhóm có lịch trình dày, khó theo học lớp cố định. Họ không còn tìm một khóa học “nghe hay”, mà tìm một mô hình giúp họ đi đến cùng. Nói cách khác, người học đang chuyển từ tâm thế “thử xem” sang “phải về đích”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, đại diện Báo Thanh niên chia sẻ trong sự kiện công bố học bổng S80

Trong cơ cấu hồ sơ, nhu cầu học IELTS chiếm ưu thế với khoảng 68%, còn tiếng Anh giao tiếp chiếm 32%. Với sinh viên, IELTS là lợi thế cho học tập và học bổng; với người đi làm, tiếng Anh gắn trực tiếp với cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế. Bước sang năm 2026, IELTS không còn là mục tiêu riêng của nhóm du học mà trở thành lựa chọn phổ biến của người trẻ.

Lượng hồ sơ đăng ký không chỉ tập trung ở Hà Nội và TP.HCM mà các tỉnh cũng chiếm tỷ trọng tới 44%, cho thấy nhu cầu học IELTS và giao tiếp ở tỉnh đang “bật” mạnh.

Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, người học vẫn gặp rào cản giữa chi phí, lịch học và chất lượng đào tạo, khiến không ít người còn dè dặt khi theo đuổi lộ trình học dài hạn.

Học bổng S80 cung cấp các khóa học tiếng Anh chất lượng cao với mô hình 6S và chuẩn 5A

Chính ở điểm này, học bổng S80 trở thành lời giải cho vấn đề trên. Bên cạnh hỗ trợ tài chính lên tới 70% học phí, chương trình cung cấp các khóa IELTS và tiếng Anh giao tiếp trực tuyến với mô hình 6S, chuẩn 5A, đội ngũ giáo viên có nghiệp vụ sư phạm và trình độ tối thiểu 7.5 IELTS, cùng nền tảng lớp học tương tác thông minh ClassIn.

Mỗi học viên được tặng một tài khoản ELSA Business cao cấp để luyện tập nghe, nói tiếng Anh 24/7 với AI cao cấp. Ngoài giờ học chính, cả học viên yếu và giỏi đều được kèm thêm để có tiến bộ đột phá.

Theo đại diện chương trình, nỗi lo lớn nhất của nhiều học viên, đặc biệt là người đi làm, không phải độ khó mà là việc học bị gián đoạn. Vì vậy, SunUni Academy - đơn vị phụ trách đào tạo của học bổng S80 - triển khai lớp học tương tác trực tiếp, kiểm tra định kỳ và cơ chế kèm sát tiến độ nhằm giúp người học duy trì nhịp học.

Học viên tham gia chương trình học bổng S80 được tặng một tài khoản ELSA Business cao cấp để luyện tập tiếng Anh 24/7

Số liệu từ SunUni Academy cho thấy tỷ lệ học viên hoàn thành lộ trình đạt 92%. Ở nhóm tham gia đánh giá đầy đủ, mức tăng band trung bình khoảng 0,5 - 1.0. Sau 8 tuần, khoảng 79% học viên được ghi nhận cải thiện kỹ năng viết và nói.

Nam Khánh (Hà Nội), học viên có đầu vào IELTS 3.5, học đều 2 buổi mỗi tuần và thực hiện 3 lần kiểm tra trước kỳ thi chính thức. Sau 13 tháng, Khánh đạt 7.5 IELTS. Theo giảng viên, các yếu tố như lộ trình, nhịp học và kiểm tra định kỳ phản ánh quá trình học dựa trên kỷ luật và phản hồi đúng lỗi, thay vì mẹo hay may mắn.

Học viên Nam Khánh (bìa phải) đạt đầu ra 7.5 IELTS sau 13 tháng học tại SunUni Academy

Một điểm đáng chú ý là Học bổng S80 không duyệt đại trà. Khoảng 2.000 hồ sơ chưa đạt điều kiện đã bị loại. Ông Nguyễn Đình Chước cho biết: “Việc sàng lọc hồ sơ là cần thiết. Chúng tôi mong muốn trao giá trị cho đúng người học, bởi học tiếng Anh là hành trình dài, không phù hợp với những người thiếu cam kết”.

Ban tổ chức cho biết hiện chỉ còn gần 4000 suất, các hồ sơ đăng ký mới gửi về sẽ được xử lý theo tiêu chí ưu tiên theo thứ tự thời gian gửi.

Gửi hồ sơ đăng ký xét duyệt học bổng: https://www.hocbongs80.edu.vn/