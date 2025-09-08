Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản trợ cấp, phụ cấp đặc thù, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo...

Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất của Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, bộ này đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác bên cạnh các khoản đóng góp đã được quy định tại luật hiện hành trước khi tính thuế cho cá nhân người nộp thuế.

Cụ thể, người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo. Ảnh: Thanh Hùng

Phạm vi và mức giảm trừ cần được cân nhắc kỹ, tính toán phù hợp để vừa đạt mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế, vừa bảo đảm vai trò của chính sách thuế thu nhập cá nhân như một công cụ điều tiết và phân phối lại thu nhập trong nền kinh tế.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết nhằm đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Được, Trưởng ban chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, đánh giá việc Bộ Tài chính lắng nghe ý kiến, tham khảo kinh nghiệm quốc tế khi đưa những chi phí đặc thù khác liên quan đến giáo dục, y tế cho người nộp thuế và người phụ thuộc là điều đáng mừng.

Điều này thể hiện sự cầu thị của cơ quan soạn thảo, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn, nhất là việc đề nghị Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, ông Được cho rằng cần quy định ngưỡng trần cụ thể đối với chi phí y tế và giáo dục được khấu trừ thuế, nhằm đảm bảo các khoản chi này không vượt quá một tỷ lệ nhất định so với thu nhập của người nộp thuế. Một phương án khác là có thể dựa trên mức chi phí của bệnh viện và trường học công lập để tính toán mức khấu trừ hợp lý.

Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).