Người dân phải đi đường vòng

Khoảng một tuần nay, hai bến đò Đại Lâm và Phấn Động (Đồng Bún), xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh tạm dừng hoạt động khiến người dân phường Vân Hà gặp khó khăn khi qua sông.

Người dân phải đi xuống bến Bến Đình, Thổ Hà để sang xã Tam Đa làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đến trường ở phường Kinh Bắc. Khoảng 6h-8h mỗi ngày, lượng người và phương tiện dồn về đây tăng cao, nhiều người phải chờ nhiều lượt đò.

Việc hai bến đò Đại Lâm và Phấn Động tạm dừng hoạt động khiến người dân phải di chuyển xa hơn, tăng thời gian và chi phí đi lại.

Chị Nguyễn Thị Tỵ, tiểu thương ở tổ dân phố Vân, phường Vân Hà, cho biết trước đây nhà gần bến đò nên qua sông rất thuận tiện. Nay chị phải đi vòng xa hơn, thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng.

“Từ khi bến cũ ngưng hoạt động, chúng tôi đi lại vất vả hơn. Bến này ít khách nên chủ đò không chạy sớm, đường xuống đò lại dốc, chở hàng nặng rất dễ trượt ngã”, chị Tỵ nói.

Học sinh cũng chịu ảnh hưởng. Em Diêm Đình Duy, trú phường Vân Hà, cho biết từ khi bến Phấn Động dừng hoạt động, em mất thêm thời gian di chuyển và chờ đò.

“Em học Trường Đào Duy Từ, phường Kinh Bắc, cách nhà hơn 10km. Em mong hai bến đò cũ sớm hoạt động trở lại”, Duy nói.

Theo người dân, quãng đường đến bến Bến Đình xa hơn khoảng 4km so với bến Phấn Động. Nếu đi đường bộ, phải vòng hàng chục km mới sang được khu vực bên kia sông.

Bến đò Bến Đình quá tải vào giờ cao điểm

Anh Nguyễn Xuân Phương, trú thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, cho biết khoảng 7h-8h, công nhân và học sinh tập trung đông tại bến Bến Đình.

“Có khi phải đứng chờ nhiều lượt mới lên được đò. Khi xuống bến, người và xe chen chúc, đi lại rất vất vả”, anh Phương nói.

Học sinh phường Vân Hà chờ đò sang khu vực phường Kinh Bắc để đến trường.

Các chuyến đò tại bến Bến Đình hoạt động hết công suất vào thời điểm công nhân đi làm, học sinh đến trường.

Anh Nguyễn Văn Thành, người lái đò tại bến Bến Đình, cho biết lượng khách tăng mạnh từ khi hai bến Đại Lâm và Phấn Động dừng hoạt động, nhất là trong khoảng 6h30-8h.

“Khách dồn sang đông nghẹt, nhất là buổi sáng khi học sinh và công nhân đi làm”, anh Thành cho hay.

Hai bến đò chưa đủ điều kiện hoạt động

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đa, cho biết hai bến đò tạm dừng do chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động.

Theo ông Cường, giấy phép của hai bến đã hết hạn từ năm 2022. Chính quyền xã Tam Đa cũ sau đó gia hạn do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng thời hạn này cũng kết thúc ngày 5/7/2026.

Từ tháng 8, UBND xã Tam Đa phối hợp với phường Vân Hà tìm phương án đấu thầu, quản lý bến khách ngang sông theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, nhưng chưa thống nhất được phương án.

Bến đò Phấn Động, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh tạm dừng hoạt động.

Ngày 11/9, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo đình chỉ các hoạt động không đủ điều kiện trên sông, trong đó có bến khách ngang sông, nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Ông Cường cho biết địa phương đề nghị tỉnh và các sở, ngành sớm có hướng dẫn quản lý các bến khách ngang sông giáp ranh, làm cơ sở đấu thầu, tổ chức lại hoạt động và sớm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.