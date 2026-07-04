Cầu Đuống mới (thuộc Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống) được khởi công cuối năm 2023 với tổng mức đầu tư là 1.848 tỷ đồng. Cây cầu mới nằm cách cầu cũ khoảng 100m về phía hạ lưu sông.

Cầu gồm 2 hợp phần, trong đó cầu đường sắt (màu đỏ) có tổng chiều dài khoảng 1.000m với điểm đầu khoảng Km9 075, điểm cuối khoảng Km10 075. Riêng hợp phần 2 - xây dựng cầu đường bộ (cầu Đuống mới) có chiều dài khoảng 700m và nút giao hai đầu cầu.

Nhịp chính trên sông của cầu được dự kiến sẽ hợp long vào đầu tháng 7/2026. Đồng thời đơn vị thi công cũng phấn đấu cơ bản hoàn thành cầu Đuống mới trong tháng 9 năm nay.

Những ngày này, đội ngũ công nhân gấp rút làm việc trên công trường. Để đảm bảo tiến độ, tránh tình trạng nắng nóng kém hiệu quả, giờ làm việc được thay đổi thành 6h-10h30 và buổi chiều từ 14h30-19h.

Công nhân thi công ép cọc thủy lực đầu cầu thuộc địa bàn xã Phù Đổng. Các tuyến đường dẫn lên cầu cũng trong quá trình hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thu Hằng (người dân sinh sống gần khu vực) cho biết cầu Đuống cũ đã xuống cấp nhiều năm, nếu đi bộ qua cầu có thể cảm nhận rõ rệt việc rung lắc. "Chúng tôi chờ đợi cây cầu mới này từng ngày", bà nhấn mạnh.

Trên thực tế, độ tĩnh không cầu (khoảng sáng thông thuyền) của cầu Đuống cũ rất hạn chế, gây khó khăn cho giao thông thủy trên sông, nhiều tàu thuyền to không thể di chuyển, chui qua gầm.

Bên cạnh đó, lưu lượng xe vượt năng lực mặt cầu, dẫn đến thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Theo bà Thu Hằng, có những ngày, việc ùn tắc kéo dài vài tiếng đồng hồ vào khung giờ cao điểm.

Trụ cầu ở dưới sông cũng bị sóng nước đánh bào mòn, trơ lõi thép.

Cầu Đuống cũ có tuổi thọ 124 năm hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Lưu lượng xe qua lại lớn dẫn đến mặt cầu nhiều vị trí hư hỏng, thủng lớn, đơn vị quản lý phải dùng các tấm thép đậy lại để đảm bảo giao thông. Theo dự kiến, công trình cũ sẽ được phá dỡ sau khi cầu mới hoàn thiện.