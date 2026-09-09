Phụ huynh dùng thuyền đưa con qua sông

Theo chính quyền địa phương, khoảng 121 học sinh phải qua sông mỗi ngày để đến trường.

Tại khu vực bến đò, mỗi chuyến thuyền chỉ chở được 1-2 học sinh. Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết trước đây, hai con ông chỉ cần qua đò khoảng 300-500m là tới trường. Nay bến dừng hoạt động, gia đình phải đưa con đi đường vòng, xa hơn nhiều.

Phụ huynh và học sinh chờ thuyền để đưa con qua sông.

Chị Dương Thị Thinh cũng phải nhờ thuyền đưa hai con qua sông. “Đi thuyền chòng chành như thế này tôi rất lo. Tôi mong cơ quan chức năng tạo điều kiện, nếu có cây cầu thì càng tốt”, chị nói.

Không phải gia đình nào cũng có người biết sử dụng thuyền. Bà Hoàng Thị Thu cho biết vì không có người đưa cháu qua sông, gia đình đành cho cháu nghỉ học trong buổi đầu tiên.

Theo người dân, việc đưa học sinh qua sông bằng đò đã diễn ra nhiều năm. Dù xã Tân Khánh có trường tiểu học và THCS cách bến khoảng 4km, nhiều gia đình vẫn chọn cho con, cháu học tại trường ở xã Điềm Thụy, ngay bên kia sông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) dùng phương tiện hỗ trợ học sinh, người dân qua sông.

Ông Nguyễn Văn Sắc, chủ bến, cho biết gia đình ông đã có ba đời làm nghề đưa người dân qua sông. Thời gian gần đây, bến phải tạm dừng để hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ông Lê Trung Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh, cho biết bến hiện chưa đủ điều kiện hoạt động trở lại do chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố mở bến và một số yêu cầu về an toàn chưa hoàn tất.

“UBND xã đang phối hợp với Sở Xây dựng và Công an tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan, nhằm sớm bảo đảm việc đi lại an toàn cho người dân”, ông Phương nói.

Hỗ trợ học sinh qua sông bằng ca nô

Trong thời gian chờ bến được phép hoạt động, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã bố trí 2 ca nô cùng người điều khiển để hỗ trợ đưa, đón học sinh.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, cho biết cán bộ, chiến sĩ được phân công theo ca, phối hợp với Công an xã hướng dẫn người dân qua sông an toàn.

Học sinh tập trung tại bến, chuẩn bị qua sông Cầu về nhà.

Trước mắt, việc di chuyển bằng ca nô qua sông sẽ bảo đảm an toàn cho học sinh, người dân.

Thiếu tá Dương Văn Phúc, Trưởng Công an xã Tân Khánh, cho biết Công an xã sẽ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực bến.

Việc bố trí ca nô là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, người dân mong bến sớm hoàn tất thủ tục, được công bố mở và hoạt động ổn định để việc đi lại, nhất là của học sinh, thuận tiện và an toàn.