Tối 27/3, đêm chung kết Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026 diễn ra, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh, thầy cô và khách mời tham dự. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, sự kiện tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - nơi ngôn ngữ, văn hóa và tinh thần hội nhập được thể hiện sinh động trên sân khấu.

Học sinh đưa ngôn ngữ ‘thăng hoa’ cùng nghệ thuật. Ảnh: PTCNN

Ra đời từ năm 2004 với tên gọi ban đầu là Dạ hội tiếng, Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ đến nay đã trở thành một hoạt động tiêu biểu của nhà trường. Chương trình là không gian để học sinh đưa kiến thức ngôn ngữ ra khỏi lớp học, gắn với biểu đạt nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.

Học sinh biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: PTCNN

Đêm chung kết năm nay quy tụ 17 tiết mục với nhiều hình thức như nhạc kịch, kịch nói, múa, hợp xướng và trình diễn thời trang. Mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa riêng, đưa khán giả đi qua nhiều không gian nghệ thuật từ phương Đông đến phương Tây, từ truyền thống đến hiện đại.

Nhiều phần trình diễn để lại ấn tượng nhờ cách khai thác sáng tạo chất liệu văn học, lịch sử, âm nhạc và đời sống đương đại, qua đó cho thấy khả năng ngôn ngữ, tư duy liên văn hóa và sức sáng tạo nổi bật của học sinh Chuyên Ngoại ngữ.

Điểm làm nên sức hút của chương trình là sự đa dạng về màu sắc nghệ thuật và cách học sinh chuyển hóa tri thức thành biểu đạt sân khấu. Ở đó, ngoại ngữ không còn là một môn học mà trở thành công cụ để các em kể chuyện, thể hiện bản sắc và kết nối với thế giới.

Trên sân khấu, ngoại ngữ không còn là một môn học. Ảnh: PTCNN

Phát biểu tại chương trình, Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực bày tỏ ấn tượng trước sự sáng tạo, hồn nhiên và bản lĩnh của học sinh trong từng phần trình diễn.

Theo đại diện nhà trường, Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ là minh chứng sinh động cho triết lý giáo dục “học ngoại ngữ gắn với văn hóa, giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện”.

Học sinh thể hiện khả năng ngoại ngữ cùng sự sáng tạo nghệ thuật. Ảnh: PTCNN

Được thành lập từ năm 1969, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ là trường chuyên duy nhất trong cả nước đào tạo 7 ngoại ngữ gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Không chỉ chú trọng dạy học ngoại ngữ, nhà trường còn xây dựng môi trường học tập giàu tính quốc tế.

Học sinh được sử dụng ngoại ngữ như công cụ giao tiếp, sáng tạo và kết nối văn hóa. Các hoạt động học thuật, ngoại khóa đa dạng góp phần giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy toàn cầu và tinh thần hội nhập.