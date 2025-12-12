Chính xác

Theo bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu 2025 (GTCI), Singapore lần đầu tiên vươn lên đứng số 1 thế giới, vượt Thụy Sĩ - quốc gia đã giữ ngôi đầu suốt một thập kỷ. Thành tựu này không chỉ đánh dấu bước tiến chưa từng có mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Singapore trong việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

GTCI 2025 do Trường Kinh doanh INSEAD phối hợp với Viện tư vấn Portulans Institute (Washington DC, Mỹ) công bố cuối tháng 11. Báo cáo đánh giá 135 quốc gia thông qua 77 chỉ số thành phần, đại diện hơn 97% GDP toàn cầu, và được kiểm toán độc lập bởi Trung tâm Nghiên cứu Chung của Ủy ban châu Âu.

Thứ hạng chung được xác định dựa trên sáu trụ cột: Khả năng tạo nền tảng (Enable), Thu hút (Attract), Phát triển (Grow), Giữ chân (Retain), Kỹ năng nghề nghiệp - kỹ thuật (VT Skills) và Kỹ năng chuyên môn - học thuật (GA Skills).