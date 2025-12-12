1. Nước nào ở Đông Nam Á đứng đầu thế giới về khả năng thu hút nhân tài?
Malaysia
- Việt Nam0%
- Singapore0%
- Philippines0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu 2025 (GTCI), Singapore lần đầu tiên vươn lên đứng số 1 thế giới, vượt Thụy Sĩ - quốc gia đã giữ ngôi đầu suốt một thập kỷ. Thành tựu này không chỉ đánh dấu bước tiến chưa từng có mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Singapore trong việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.
GTCI 2025 do Trường Kinh doanh INSEAD phối hợp với Viện tư vấn Portulans Institute (Washington DC, Mỹ) công bố cuối tháng 11. Báo cáo đánh giá 135 quốc gia thông qua 77 chỉ số thành phần, đại diện hơn 97% GDP toàn cầu, và được kiểm toán độc lập bởi Trung tâm Nghiên cứu Chung của Ủy ban châu Âu.
Thứ hạng chung được xác định dựa trên sáu trụ cột: Khả năng tạo nền tảng (Enable), Thu hút (Attract), Phát triển (Grow), Giữ chân (Retain), Kỹ năng nghề nghiệp - kỹ thuật (VT Skills) và Kỹ năng chuyên môn - học thuật (GA Skills).
2. Lý do chính giúp Singapore vươn lên vị trí số 1 thế giới về năng lực cạnh tranh nhân tài là:
Tài nguyên thiên nhiên phong phú
- Chính sách giáo dục vững mạnh và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên AI0%
- Dân số trẻ0%
- Nền kinh tế dựa vào nguồn lao động giá rẻ0%Chính xác
Lý do chính giúp Singapore vươn lên vị trí số 1 thế giới về năng lực cạnh tranh nhân tài là nhờ hệ thống giáo dục vững mạnh, mô hình quản trị hiệu quả và chiến lược dài hạn trong việc xây dựng lực lượng lao động thích ứng với thời đại AI.
Báo cáo GTCI 2025 cho thấy lao động Singapore chủ động học hỏi, thành thạo kỹ năng mềm, có năng lực số tốt và tư duy đổi mới cao. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc giúp họ nhanh chóng chuyển đổi, thích ứng và tận dụng cơ hội trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh.
3. Việt Nam đứng thứ mấy về năng lực thu hút nhân tài?
50
- 600%
- 700%
- 760%Chính xác
Xét trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 76, giảm một bậc so với lần xếp hạng gần nhất năm 2023. Trong 6 trụ cột, Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất ở trụ cột “Grow” (67), đánh giá khả năng nuôi dưỡng, phát triển và nâng cấp kỹ năng nhân lực thông qua giáo dục, đào tạo và các cơ hội nghề nghiệp thực tế.
Ngược lại, hai trụ cột có thứ hạng thấp nhất đều ở mức 79, gồm “Retain” và “GA Skills”, phản ánh hạn chế trong khả năng giữ chân nhân tài, phát triển tri thức chuyên sâu và năng lực đổi mới sáng tạo.
Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ tư về năng lực cạnh tranh thu hút nhân tài, sau Singapore (1), Malaysia (46) và Philippines (75).
4. Quốc gia nào ở Đông Nam Á là nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp duy nhất góp mặt trong top 10 toàn cầu về kỹ năng mềm?
Indonesia
0%
- Malaysia0%
- Thái Lan0%
- Philippines0%Chính xác
Theo GTCI 2025, Philippines đứng thứ 75, tăng mạnh so với lần công bố năm 2023 (84). Đáng chú ý, đây là nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp duy nhất góp mặt trong top 10 toàn cầu về kỹ năng mềm.
Báo cáo GTCI nhấn mạnh, các kỹ năng mềm trong hợp tác ngày càng trở thành yếu tố giúp các nền kinh tế nâng cao năng lực nhân tài và tăng cường khả năng thích ứng của lực lượng lao động. Trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu về kỹ năng mềm, phần lớn là các nền kinh tế thu nhập cao ở châu Âu như Đan Mạch, Iceland, Thụy Sĩ, cùng các quốc gia Trung Đông gồm Qatar, UAE, Israel và Ả Rập Xê Út.
5. Quốc gia nào tại Đông Nam Á có mức giảm thứ hạng mạnh nhất trong GTCI 2025?
Campuchia
0%
- Lào0%
- Việt Nam0%
- Thái Lan0%Chính xác
GTCI năm 2025 của Lào giảm từ 101 xuống 106, tức tụt 5 bậc - mức giảm lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.
