Chính xác

Giáo sư Hồ Đắc Di (1900-1984) quê ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), nay là TP Huế.

Năm 1918, ông sang Pháp, học trung học tại Bordeaux và năm 1920 thi đậu vào khoa Y, Đại học Tổng hợp Paris.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú, ông làm trợ lý tại Bệnh viện Tenon trong bốn năm.

Năm 1931, ông trở về nước làm bác sĩ tại Huế và Quy Nhơn. Từ năm 1932, ông được mời ra Hà Nội giảng dạy tại Trường Y Dược toàn cấp Đông Dương và làm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Phủ Doãn.

Ông trở thành người Việt Nam đầu tiên được chính quyền thực dân Pháp cho phép hành nghề bác sĩ phẫu thuật, phá bỏ thế độc quyền của đội ngũ bác sĩ Pháp trong lĩnh vực này.