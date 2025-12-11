1. Người Việt Nam đầu tiên được cấp phép làm bác sĩ phẫu thuật là ai?
-
Hồ Đắc Di
Giáo sư Hồ Đắc Di (1900-1984) quê ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), nay là TP Huế.
Năm 1918, ông sang Pháp, học trung học tại Bordeaux và năm 1920 thi đậu vào khoa Y, Đại học Tổng hợp Paris.
Sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú, ông làm trợ lý tại Bệnh viện Tenon trong bốn năm.
Năm 1931, ông trở về nước làm bác sĩ tại Huế và Quy Nhơn. Từ năm 1932, ông được mời ra Hà Nội giảng dạy tại Trường Y Dược toàn cấp Đông Dương và làm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Phủ Doãn.
Ông trở thành người Việt Nam đầu tiên được chính quyền thực dân Pháp cho phép hành nghề bác sĩ phẫu thuật, phá bỏ thế độc quyền của đội ngũ bác sĩ Pháp trong lĩnh vực này.
2. Ông là giáo sư y khoa đầu tiên của Việt Nam?
-
Đúng
Tháng 12/1943, ông Hồ Đắc Di được phong hàm Giáo sư. Ông là người Việt Nam duy nhất được giữ chức vụ này trước năm 1945 và là giáo sư y khoa đầu tiên của Việt Nam.
3. Giáo sư Hồ Đắc Di là người thứ mấy được cấp phép làm bác sĩ phẫu thuật trên toàn Đông Dương trước năm 1945?
-
1
Theo Thông tấn xã Việt Nam, năm 1932, ông Hồ Đắc Di được bác sĩ Leroy des Barres - Hiệu trưởng Trường Y Dược toàn cấp Đông Dương (thuộc Viện Đại học Đông Dương tại Hà Nội), mời về giảng dạy bộ môn phụ sản. Từ đây, ông đồng thời đảm nhiệm hai nhiệm vụ: Giảng dạy tại Trường Y Dược và trực tiếp làm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Phủ Doãn, bệnh viện thực hành của trường lúc bấy giờ.
Thời điểm ấy, trên toàn Đông Dương, việc hành nghề phẫu thuật chỉ dành cho hai bác sĩ người Pháp là Leroy des Barres và Cartoux. Với sự hỗ trợ của Leroy des Barres, ông Hồ Đắc Di đã kiên trì đấu tranh để đòi quyền được hành nghề phẫu thuật - lĩnh vực ông đã được đào tạo bài bản ở Pháp.
Ông trở thành người thứ ba và là người Việt Nam đầu tiên được chính quyền thực dân Pháp cho phép hành nghề bác sĩ phẫu thuật, phá vỡ giới hạn độc quyền của người Pháp trong hoạt động chuyên môn này.
4. Giáo sư Hồ Đắc Di là hiệu trưởng người Việt đầu tiên của trường y nổi tiếng nào?
-
Trường Đại học Y Hà Nội
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, giáo sư Hồ Đắc Di được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Ông trở thành ngọn cờ đầu của Trường Y - Dược trong giai đoạn đầy biến động sau khởi nghĩa cũng như suốt cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông cũng đóng vai trò quyết định trong việc duy trì hoạt động đào tạo, bảo tồn đội ngũ và hình thành lớp bác sĩ lão thành đầu tiên của nền y học cách mạng Việt Nam, cùng với Giáo sư Tôn Thất Tùng.
5. Ông giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trong thời gian bao lâu?
-
20 năm
Giáo sư Hồ Đắc Di giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1976 - tức 32 năm.
6. Giáo sư Hồ Đắc Di đã sáng tạo ra kỹ thuật mổ nào?
-
Mổ dạ dày
Theo Thông tấn xã Việt Nam, sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa nội trú, Giáo sư Hồ Đắc Di được nhận vào Bệnh viện Tenon, làm trợ lý cho Giáo sư Gernez 4 năm. Tại đây, ông đã học phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Gernez và Giáo sư Monlonguet. Trong thời gian này, ông đã sáng lập ra phương pháp mổ dạ dày (nối thông dạ dày - tá tràng) để điều trị chứng bệnh hẹp môn vị do loét dạ dày - tá tràng gây ra, thay thế phương pháp cắt bỏ dạ dày vẫn dùng trước đó.
-
