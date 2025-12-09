1. Nam giới nước nào tại Đông Nam Á có chiều cao thấp thứ hai thế giới?
-
Campuchia
0%
- Lào0%
- Thái Lan0%
- Việt Nam0%Chính xác
Theo thống kê năm 2025 của World Population Review tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, nam giới 19 tuổi ở Lào có chiều cao trung bình 163cm, thấp thứ hai thế giới và thứ hai trong Đông Nam Á. Quốc gia thấp nhất là Đông Timor (Timor-Leste) với 160cm.
2. Đây có phải là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á không giáp biển?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Lào, tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là quốc gia nội lục địa duy nhất ở Đông Nam Á.
Nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, Lào có đường biên giới giáp 5 nước và không giáp biển; phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây bắc giáp Myanmar, phía tây nam giáp Thái Lan, phía nam giáp Campuchia và phía đông giáp Việt Nam.
Với diện tích 236.800km2, đất nước Lào chủ yếu là đồi núi, còn lại là bình nguyên và cao nguyên.
3. Nam giới nước nào có chiều cao đứng đầu Đông Nam Á?
-
Việt Nam
0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%
- Myanmar0%Chính xác
Theo World Population Review, nam giới Singapore cao trung bình 174cm, đứng đầu khu vực.
Các vị trí tiếp theo:
Thái Lan: 172cm
Malaysia và Việt Nam: 169cm
Myanmar: 167cm
Indonesia và Brunei: 166cm
Campuchia và Philippines: 165cm
Thấp nhất khu vực là Đông Timor và Lào.
4. Trên thế giới, có bao nhiêu quốc gia có chiều cao trung bình nam giới dưới 165cm?
-
5
0%
- 80%
- 100%
- 120%Chính xác
Trên thế giới có 8 quốc gia có chiều cao trung bình nam giới dưới 165cm, gồm:
- Yemen, Nepal, Guatemala, Mozambique (164cm).
- Papua New Guinea, Solomon Islands, Lào (163cm).
- Đông Timor (160cm).
5. Phụ nữ nước nào có chiều cao thấp nhất thế giới?
-
Bangladesh
0%
- Đông Timor0%
- Lào0%
- Guatemala0%Chính xác
Phụ nữ Guatemala có chiều cao trung bình 151cm, thấp nhất thế giới, kém 19cm so với phụ nữ Hà Lan - quốc gia có chiều cao nữ trung bình cao nhất thế giới (170cm).
6. Có quốc gia nào mà chiều cao trung bình của nữ cao hơn nam giới?
-
Có
0%
- Không0%Chính xác
Theo World Population Review, tại tất cả các quốc gia, nam giới đều cao trung bình hơn nữ giới. Chênh lệch thường dao động từ 10–15cm, do các yếu tố sinh học, hormone, tốc độ phát triển và quá trình tiến hóa.
- Không
-
Xem thêm về:
-
Chiều cao trung bình
-
Đông Nam Á
Tin nổi bật
- Đông Timor
- 8
- Thái Lan
- Sai
- Lào