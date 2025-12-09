Chính xác

Lào, tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là quốc gia nội lục địa duy nhất ở Đông Nam Á.

Nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, Lào có đường biên giới giáp 5 nước và không giáp biển; phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây bắc giáp Myanmar, phía tây nam giáp Thái Lan, phía nam giáp Campuchia và phía đông giáp Việt Nam.

Với diện tích 236.800km2, đất nước Lào chủ yếu là đồi núi, còn lại là bình nguyên và cao nguyên.