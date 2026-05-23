Đưa công nghệ đến vùng khó

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) A Ngo nằm ở xã biên giới La Lay, tỉnh Quảng Trị. Đây là địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi đa số người dân là đồng bào Pa Cô (nhánh địa phương thuộc dân tộc Tà Ôi) sinh sống. Toàn trường hiện có 29 lớp học với 643 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Thầy giáo Lê Thanh Linh - Trường TH&THCS A Bung, đang hướng dẫn học sinh thực hành môn Tin học. (Ảnh: Phạm Tiến)

Những năm trước, việc tiếp cận công nghệ thông tin đối với thầy và trò nơi đây còn rất xa lạ. Nhiều học sinh chưa từng nhìn thấy máy tính, chưa biết đến khái niệm Internet. Cả trường khi ấy chỉ có vài bộ máy tính để phục vụ cho giáo viên lưu trữ hồ sơ.

Khó khăn lớn nhất đối với các trường học ở La Lay không chỉ là thiếu thiết bị, mà còn thiếu điều kiện kết nối Internet, thiếu phòng học chuyên dụng và thiếu kỹ năng tiếp cận công nghệ thông tin.

Trước thực tế đó, tập thể giáo viên Trường TH&THCS A Ngo đã chủ động tìm hướng tháo gỡ. Các thầy cô tích cực vận động, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm để xin hỗ trợ máy tính.

Sau khi tiếp nhận, giáo viên tự lắp ráp linh kiện thành những bộ máy tính dạy Tin học. Những phòng học cũ, bàn ghế cũng được cải tạo lại thành phòng thực hành Tin học.

Thầy giáo Hoàng Quang Cẩn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS A Ngo, cho biết, nhà trường hiện có 63 máy tính phục vụ dạy học. Ngoài 2 phòng Tin học tại điểm trường chính, các điểm trường lẻ cũng được trang bị máy tính xách tay để học sinh tiếp cận công nghệ.

“Hiện, học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 ở trường đều được học môn Tin học. Các em tiếp cận rất nhanh và ngày càng tự tin khi sử dụng máy tính”, thầy Cẩn chia sẻ thêm.

Trường TH&THCS A Bung hiện có có 80 máy tính phục vụ học tập. (Ảnh: Phạm Tiến)

Không chỉ Trường TH&THCS A Ngo, Trường TH&THCS A Bung, xã La Lay, hiện đã có khoảng 80 máy tính phục vụ học tập, trong đó, tại 3 điểm trường lẻ mỗi điểm được bố trí 20 máy tính.

Trao đổi với phóng viên, thầy Lê Minh Ái, Hiệu trưởng Trường TH&THCS A Bung, cho biết, phần lớn thiết bị được hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa giáo dục và các mạnh thường quân trao tặng. “Sau khi được học trực tiếp trên máy tính có kết nối Internet, học sinh rất thích thú. Các em chủ động hơn trong học tập và mạnh dạn hơn khi tiếp cận kiến thức mới”, thầy Lê Minh Ái nói.

Học sinh tự tin hội nhập

Sự thay đổi lớn nhất sau khi công nghệ số được đưa vào trường học, chính là chuyển biến về nhận thức và tinh thần học tập của học sinh. Được tiếp cận với máy tính có kết nối Internet, học sinh DTTS ở La Lay có điều kiện tiếp cận được nhiều kiến thức mới.

Hiện nay, học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 ở xã La Lay đều được học môn Tin học. (Ảnh: Phạm Tiến)

Ban đầu, nhiều em còn rụt rè khi tiếp xúc với máy tính. Không ít em lúng túng ngay cả khi sử dụng chuột hay gõ bàn phím. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của giáo viên, học sinh dần làm quen với các thao tác cơ bản như soạn thảo văn bản, tìm kiếm thông tin và học tập qua phần mềm trực tuyến.

Những giờ học có hình ảnh, video minh họa sinh động giúp học sinh vùng cao tiếp thu bài nhanh hơn. Không khí lớp học cũng trở nên sôi nổi hơn trước.

Cô Phan Thị Thu Hà- Giáo viên tin học, Trường TH&THCS A Bung chia sẻ: “Khi được tiếp cận trực tiếp với máy tính có kết nối Internet, các em hiểu bài và nhớ lâu hơn”.

Cùng với việc đầu tư thiết bị, các trường học ở La Lay cũng tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để xây dựng bài giảng trực quan, sinh động. Nhiều tiết học không còn cảnh thầy đọc, trò chép như trước.

Trường TH&THCS A Ngo còn thành lập Câu lạc bộ “Học sinh với công nghệ số”. Câu lạc bộ hiện có 15 học sinh yêu thích Tin học tham gia sinh hoạt định kỳ. Đây là những điểm sáng trong việc đưa công nghệ số về các trường học ở vùng cao.

Tham gia Câu lạc bộ “Học sinh với công nghệ số”, các thành viên được hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, tìm kiếm thông tin trên Internet, trao đổi kiến thức Tin học, tự nâng cao kiến thức... Hoạt động này giúp học sinh thêm tự tin, hình thành kỹ năng học tập chủ động trong môi trường số.

Các em học sinh Pa Cô ở xã La Lay tiếp cận với Tin học từ những kiến thức cơ bản. (Ảnh: Phạm Tiến)

Dù mới được trang bị máy tính có kết nối Internet từ năm 2024 đến nay, nhưng nhiều học sinh người DTTS ở La Lay đã biết tư duy để giải quyết các yêu cầu của bài học. Nhiều em sử dụng máy tính khá thành thạo và có ý thức hơn trong việc học tập.

Theo ông Phạm Xuân Khánh, Chủ tịch UBND xã La Lay, việc đưa công nghệ số vào trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Máy tính kết nối Intenet còn mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận tri thức mới.

Từ những chiếc máy tính được các mạnh thường quân trao tặng, đến nay nhiều học sinh vùng biên La Lay đã có thể tiếp cận Internet. Đó không chỉ là sự thay đổi về điều kiện học tập mà còn là bước chuyển quan trọng về nhận thức trong việc tiếp cận với cái mới.

Những “hạt mầm” công nghệ số đang từng ngày được gieo trên vùng biên La Lay. Từ đây, cánh cửa tri thức mới đang mở ra cho học sinh đồng bào Pa Cô, giúp các em thêm tự tin trên hành trình hội nhập và phát triển.