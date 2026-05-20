Đây là nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (Đề án 1219) năm 2026, do Cục Chính trị BĐBP vừa tổ chức.

Công tác tuyên truyền đang được đổi mới mạnh mẽ để đưa thông tin nhanh chóng, chính xác đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Được biết, ngày 18/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1219 phê duyệt Đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại khu vực biên giới đất liền. Đề án hướng tới hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận thông tin chính thống về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới.

Thông tin tại hội nghị thấy, thời gian qua các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã chủ động triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được triển khai tại cơ sở. Qua đó, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân, góp phần giảm nghèo thông tin tại địa bàn khó khăn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu không chỉ được cập nhật kiến thức chuyên môn từ các báo cáo viên mà còn cùng nhau chia sẻ, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tăng cường chống phá bằng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng, yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng cao. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu của Đề án; chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo Ban Tổ chức, hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn lực lượng BĐBP; đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác đưa thông tin thiết yếu đến đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.