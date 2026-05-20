Lấy truyền thông làm nền tảng, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, tỉnh Lào Cai đang triển khai sâu rộng phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh giai đoạn 2026 - 2030. Lào Cai xem đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ đơn thuần mà còn là giải pháp căn cơ nhằm thay đổi tư duy, nâng cao dân trí và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng cao với miền xuôi.

Để phong trào đi vào thực chất, Lào Cai xác định công tác truyền thông phải đi trước một bước, giữ vai trò “mở đường” cho chuyển đổi nhận thức. Mục tiêu đặt ra không dừng ở việc phổ biến chủ trương, chính sách mà hướng tới nâng cao nhận thức thực chất, từng bước xóa bỏ “vùng lõm” về tri thức, kỹ năng số và thông tin cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ định hướng đó, Lào Cai đặc biệt chú trọng đa dạng hóa hình thức truyền thông theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Ngoài hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội, tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở, kênh thông tin quen thuộc tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, trực quan, phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và trình độ tiếp cận công nghệ của từng nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, các tổ công nghệ số cộng đồng cùng những mô hình như “Người bản số”, “thôn số”, “tổ dân phố số” đang trở thành lực lượng nòng cốt đưa công nghệ đến gần người dân hơn. Thông qua phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng này trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt hay tham gia các sàn thương mại điện tử.

Song song với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng nhằm phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, nhất là đồng bào vùng cao, người lớn tuổi và lao động nông thôn.

Thông qua chiến dịch truyền thông toàn diện, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 90% người trưởng thành được trang bị kỹ năng số cơ bản; trên 90% người dân sở hữu tài khoản định danh điện tử và có khả năng sử dụng thành thạo các nền tảng số trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là nền tảng để hình thành xã hội số bao trùm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Phát huy lợi thế đặc thù, tạo đột phá trong kinh tế số và chuyển đổi xanh

Cùng với đẩy mạnh truyền thông, Lào Cai xác định phong trào thi đua chỉ thực sự hiệu quả khi gắn với tiềm năng, lợi thế riêng của địa phương. Vì vậy, thay vì áp dụng máy móc các mô hình chuyển đổi số của khu vực đồng bằng, tỉnh lựa chọn hướng phát triển phù hợp với đặc thù của một tỉnh cửa khẩu quốc tế, trung tâm kết nối logistics và giàu bản sắc văn hóa du lịch.

Trong lĩnh vực kinh tế, địa phương tập trung phát triển mô hình “kinh tế cửa khẩu số”, “logistics số” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Việc ứng dụng công nghệ số trong quy trình thông quan, quản lý kho bãi, điều phối vận tải không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp mà còn góp phần hiện đại hóa hoạt động thương mại biên giới.

Cùng với đó, thương mại điện tử và thanh toán số đang trở thành công cụ quan trọng giúp các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng vùng cao mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 20% GRDP; trên 70% hộ sản xuất kinh doanh tham gia sàn thương mại điện tử; trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã ứng dụng nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện, tỉnh cũng tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng viễn thông, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn đạt trên 90%, đồng thời 100% thôn, bản được kết nối Internet băng rộng cố định. Hạ tầng số đồng bộ sẽ góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để người dân tiếp cận bình đẳng với tri thức và các dịch vụ số.

Không chỉ dừng ở chuyển đổi số, phong trào thi đua giai đoạn này còn gắn chặt với mục tiêu chuyển đổi xanh. Lào Cai khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ; đồng thời thúc đẩy xây dựng “cơ quan xanh”, “hợp tác xã số”, “thôn thông minh” nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động tới môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Có thể thấy, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” giai đoạn 2026 - 2030 tại Lào Cai không chỉ là một phong trào hành động, mà còn là quá trình chuyển đổi toàn diện về tư duy phát triển. Với định hướng lấy truyền thông làm nền tảng để nâng cao nhận thức, giảm nghèo thông tin và phát huy lợi thế đặc thù địa phương, Lào Cai đang từng bước xây dựng chính quyền số hiệu quả, kinh tế số năng động và xã hội số bao trùm, bền vững.