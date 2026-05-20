Thực hiện Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh nhiều hoạt động chuyển đổi số nhằm giúp người dân vùng nông thôn, miền núi, hải đảo dễ dàng tiếp cận thông tin, tri thức và các nền tảng công nghệ hiện đại.

Từ việc phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử đến hướng dẫn quảng bá, tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử, chuyển đổi số từng bước mở ra cơ hội mới để người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chuyển đổi số đã và đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong đời sống người dân.

Trong bối cảnh công nghệ số trở thành xu thế tất yếu, Quảng Ninh xác định giảm nghèo thông tin là đưa Internet về cơ sở, đồng thời giúp người dân biết khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế.

Cùng với triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Từ hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến hướng dẫn bán hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử… nhiều mô hình chuyển đổi số đã và đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong đời sống người dân.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin trên môi trường mạng xã hội được các địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi với người dân.

Các fanpage, nhóm Zalo cộng đồng, Facebook của thôn, xã, tổ chức đoàn thể thường xuyên cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách giảm nghèo, hướng dẫn kỹ năng số, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, quảng bá sản phẩm OCOP và giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Thông qua mạng xã hội, người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận nhanh hơn với thông tin hữu ích và từng bước thay đổi nhận thức, mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào lao động, sản xuất và kinh doanh.

Quá trình chuyển đổi số tại Quảng Ninh không chỉ tập trung ở khu vực đô thị hay doanh nghiệp lớn mà lan tỏa mạnh mẽ tới các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo. Đây cũng là cách địa phương từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận tri thức mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập.

Một trong những mô hình tiêu biểu là chợ phiên Hà Lâu tại xã Điền Xá - nơi đang từng bước chuyển mình từ phiên chợ truyền thống vùng cao trở thành “điểm kết nối số” cho nông sản địa phương.

Mỗi phiên chợ đều mang đậm bản sắc văn hóa với nhiều sản vật đặc trưng như mật ong rừng, gà bản, thảo dược, lâm sản địa phương… Nếu như trước đây, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thương lái hoặc khách đến chợ thì nay nhiều hộ dân đã bắt đầu tiếp cận phương thức kinh doanh mới thông qua mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử.

Những chiếc điện thoại thông minh đã trở thành “công cụ sinh kế” của nhiều người dân vùng cao. Nhiều tiểu thương biết quay video giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng, nhận đơn trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR. Một số sản phẩm OCOP được địa phương hỗ trợ đưa lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ vượt ra ngoài địa bàn tỉnh.

Các hoạt động chuyển đổi số còn góp phần thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất và kinh doanh của bà con. Người dân dần hiểu rằng, để sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường số thì phải chú trọng chất lượng, mẫu mã, bao bì và truy xuất nguồn gốc.

Hiện nay, nhiều sản phẩm OCOP của địa phương đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, Postmart hay Voso. Tỉnh cũng đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp OCOP xây dựng gian hàng số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc điện tử.

Tại Bình Liêu, nhiều sản phẩm như miến dong, trà thảo dược, mật ong rừng đã được quảng bá thông qua livestream và nền tảng số, giúp mở rộng thị trường ngoài tỉnh. Ở phường Uông Bí hay Bình Khê, các sản phẩm OCOP như thanh long ruột đỏ, dược liệu chế biến được hỗ trợ xây dựng thương hiệu trên không gian mạng, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Công tác giảm nghèo thông tin gắn với chuyển đổi số đã hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, góp phần nâng cao dân trí, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và tạo động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững.