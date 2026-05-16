Theo Sở Giáo dục thành phố Jeju và Công đoàn Giáo viên Jeju, vụ việc xảy ra vào giữa tháng 4 tại một trường tiểu học ở Jeju, trong quá trình tham gia chương trình tư vấn học đường. Học sinh được cho là đã liên tục đấm, đá giáo viên, đồng thời ném ghế và nhiều đồ vật khác.

Nạn nhân bị thương ở tay và chân, phải điều trị khoảng hai tuần và sau đó phải nghỉ dạy để điều trị các triệu chứng mất ngủ, lo âu và trầm cảm.

Ủy ban bảo vệ quyền lợi giáo viên thuộc Sở Giáo dục thành phố Jeju đã mở cuộc điều tra từ ngày 20/4 theo đề nghị của giáo viên bị hại.

Chia sẻ thông qua công đoàn, giáo viên này bày tỏ hy vọng sự việc không tái diễn và mong có biện pháp phù hợp để học sinh nhìn nhận lại hành vi, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục an toàn hơn.

Phòng tư vấn học đường tại một trường tiểu học ở Jeju, nơi một học sinh bị cáo buộc đã hành hung giáo viên vào tháng 4. Ảnh: The Korea Times

Công đoàn Giáo viên Jeju cho rằng vụ việc phản ánh những hạn chế mang tính hệ thống, khi giáo viên phải một mình xử lý học sinh vi phạm kỷ luật sau khi các em bị tách khỏi lớp. Tổ chức này kêu gọi tăng cường cơ chế hỗ trợ, cải tổ hệ thống xử lý khiếu nại và nâng cao bảo vệ pháp lý cho giáo viên.

Áp lực nghề giáo ở Hàn Quốc ngày càng lớn

Vụ việc tại Jeju diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều sức ép, đặc biệt là tình trạng gia tăng khiếu nại từ phụ huynh và nỗi lo bị cáo buộc bạo hành trẻ em ngay cả trong hoạt động giáo dục thông thường.

Theo khảo sát do Liên đoàn Giáo viên và Công nhân Giáo dục Hàn Quốc (KTU) và Liên đoàn Công đoàn Giáo viên Hàn Quốc (KFTU) công bố nhân Ngày Nhà giáo 15/5, có tới 97,5% giáo viên cho rằng khối lượng công việc hành chính đang ảnh hưởng tiêu cực đến việc giảng dạy.

Các nhiệm vụ bị xem là áp lực nhất gồm công việc kế toán - ngân sách, tuyển dụng nhân sự và xử lý đơn thư phản ánh.

Học sinh viết những lời tri ân dành cho giáo viên lên bảng lớp tại một trường tiểu học ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, hôm 14/5 - một ngày trước Ngày Nhà giáo. Ảnh: Yonhap

Theo The Korea Times, một khảo sát khác của KFTU với hơn 7.000 giáo viên cho thấy 61,3% cho rằng công việc hiện nay không còn gắn với nhiệm vụ cốt lõi là giảng dạy, trong khi 55,5% từng cân nhắc nghỉ việc trong năm qua.

Đáng chú ý, 62,8% giáo viên cho biết họ muốn rời bỏ nghề do các khiếu nại từ phụ huynh — cao hơn cả yếu tố lương thưởng. Có tới 80,8% giáo viên lo sợ bị kiện vì cáo buộc bạo hành trẻ em, khiến nhiều người hạn chế hoặc do dự trong việc nhắc nhở học sinh.

Khảo sát cũng ghi nhận 94,1% giáo viên thừa nhận họ từng giảm mức độ giáo dục, kỷ luật học sinh vì lo ngại rủi ro pháp lý. Trong khi đó, chỉ 5,6% cảm thấy nghề giáo được xã hội tôn trọng đúng mức, và chỉ 19,3% sẵn sàng chọn lại nghề nếu được lựa chọn.

Dù vậy, 94,7% giáo viên vẫn cho rằng động lực lớn nhất để gắn bó với nghề vẫn là được chứng kiến học sinh trưởng thành từng ngày.