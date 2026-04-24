Thông tin này được lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết vào hôm 24/4, sau gần 10 ngày xảy ra sự việc.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã quyết định kỷ luật cô L.T.M (giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6) bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời điều chuyển công việc, không bố trí đứng lớp trong ít nhất một năm, điều chuyển sang phụ trách phòng thiết bị.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tại phường Bến Cát, TPHCM. Ảnh: Website nhà trường.

Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xác định nữ giáo viên này xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm điều lệ trường và quy tắc ứng xử của nhà giáo, do đó phải có hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Tuy nhiên, do cô M có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu, tự giác nhận trách nhiệm nên trường đề xuất kỷ luật như trên.

Cũng theo UBND phường Bến Cát, sau khi hết thời hạn kỷ luật, nhà trường sẽ phân công lại công việc tùy theo mức độ chuyển biến về nhận thức và hành vi của cô M.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, do vi phạm nội quy lớp, 5 học sinh lớp 3.6 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) bị giáo viên chủ nhiệm L.T.M yêu cầu tự chích kim vào tay.

Làm việc với nhà trường, cô M cho biết do con ốm nên mua kim tiêm về sử dụng, sau đó để trong cặp và mang đến lớp. Tại đây, cô đặt kim tiêm trên bàn và nói với học sinh: “Bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim tiêm vào tay mình, chứ cô không tiêm vào tay các em”.

Ban giám hiệu nhà trường đánh giá đây là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xâm phạm sức khỏe, thân thể học sinh và quyền trẻ em.