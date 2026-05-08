Singapore bảo vệ hình phạt dùng roi trong trường học

Theo CNN, phát biểu trước Quốc hội hôm 6/5, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee cho biết các trường học có thể áp dụng hình thức đánh roi nếu những biện pháp kỷ luật khác không còn hiệu quả.

“Các trường sử dụng hình phạt dùng roi như một biện pháp kỷ luật khi những biện pháp khác không đủ sức răn đe, xét theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm”, ông nói khi trả lời chất vấn liên quan đến chiến lược chống bắt nạt mới được công bố hôm 15/4.

Một nghị sĩ đã đặt câu hỏi về tác động tâm lý của việc áp dụng hình phạt roi với học sinh nhỏ từ 9 tuổi.

Ông Desmond Lee, Bộ trưởng Giáo dục Singapore. Ảnh: Channel News Asia

Theo ông Lee, việc áp dụng hình phạt này phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Chẳng hạn, việc đánh roi phải được hiệu trưởng phê duyệt và chỉ giáo viên được nhà trường cho phép mới được thực hiện.

Khung quy định mới dự kiến được triển khai tại các trường học ở Singapore từ năm 2027.

“Nhà trường sẽ cân nhắc nhiều yếu tố như mức độ trưởng thành của học sinh và liệu hình phạt này có giúp các em nhận thức được sai lầm cũng như mức độ nghiêm trọng của hành vi hay không”, ông Lee cho biết thêm.

Ông cho biết việc áp dụng hình phạt phụ thuộc vào đánh giá cụ thể của từng trường đối với mỗi vụ việc.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Singapore, cách tiếp cận này dựa trên các nghiên cứu cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng đưa ra lựa chọn tốt hơn khi có những giới hạn rõ ràng cùng các hình thức xử lý mang tính răn đe. Ông cho rằng điều này góp phần giảm tình trạng bắt nạt học đường.

Theo quy định của Bộ Giáo dục Singapore, hình phạt roi chỉ áp dụng với học sinh nam.

“Hình phạt dùng roi chỉ là một lựa chọn kỷ luật dành cho học sinh nam, áp dụng với các vi phạm nghiêm trọng như biện pháp cuối cùng khi thực sự cần thiết”, hướng dẫn nêu rõ.

Tranh cãi kéo dài quanh hình phạt thân thể

Trong vài thập kỷ gần đây, hình phạt thân thể trong trường học ngày càng hiếm ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization - WHO) ước tính khoảng 25-50% trẻ em toàn cầu từng trải qua hình thức trừng phạt thân thể tại trường học và kêu gọi chấm dứt biện pháp này.

Ngày càng nhiều nước hạn chế việc cho giáo viên dùng đòn roi ở trường học. Ảnh: Chinatimes

Trong báo cáo công bố tháng 8/2025, WHO cho rằng hậu quả của việc trừng phạt thân thể trẻ em có thể kéo dài suốt đời, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thể chất, tinh thần, việc học tập cũng như khả năng hòa nhập xã hội và nghề nghiệp.

“Tới nay đã có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy hình phạt thân thể với trẻ em tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại và không mang lại lợi ích cho trẻ, cha mẹ hay xã hội”, WHO nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Singapore - trung tâm tài chính phát triển ở Đông Nam Á - từ lâu nổi tiếng với hệ thống luật pháp nghiêm khắc.