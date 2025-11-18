Sáng 18/11, triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn khát vọng tương lai” khai mạc. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm giáo dục và đào tạo của thành phố, đồng thời khẳng định vai trò, sứ mệnh của ngành giáo dục trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu cùng nhiều đại biểu tham quan, trải nghiệm các gian hàng tại triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 125 bức ảnh tại Hội trường Thống Nhất, 9 gian hàng và 5 khu vực trưng bày theo 5 giai đoạn phát triển của giáo dục TPHCM. Mỗi khu vực được bố trí theo dòng chảy thời gian, giúp người xem hình dung rõ quá trình chuyển mình của ngành giáo dục trong 50 năm qua.

Tại gian hàng số 7, thuộc cụm chuyên môn 14, hai học sinh Trường THCS Mỹ Phước giới thiệu mô hình TPHCM sau sáp nhập hành chính. Các em sử dụng lego dựng thành phố theo hướng giao thông thông minh, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đồng thời đề xuất kế hoạch phát triển đô thị tương lai.

Các học sinh tiểu học tham quan, trải nghiệm các sản phẩm robot hiện đại, thông minh tại gian hàng giới thiệu phương pháp học tiếng Anh bằng ứng dụng AI, lớp học ảo trên nền tảng Metaverse.

Gian hàng của KDI Education giới thiệu loạt sản phẩm ứng dụng phương pháp STEM vào giảng dạy, từ cánh tay robot đến robot kiến. Thông qua những mô hình trực quan này, học sinh có thể làm quen với bo mạch điện tử, trải nghiệm in 3D và trực tiếp điều khiển robot bằng tay cầm. Đây là cách để các em vừa học vừa thực hành, chạm vào công nghệ thay vì chỉ nghe giảng.

Sản phẩm phao cứu sinh chạy bằng năng lượng mặt trời, giúp các học sinh hiểu hơn cách phòng chống tai nạn trên biển.

Các sản phẩm vận hành logistics do các em học sinh cấp 2 làm sử dụng năng lượng xanh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh khẳng định đây là dịp để tổng kết những dấu ấn nổi bật và khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. "Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, ghi lại những chỉ đạo, những quyết sách đúng đắn của trung ương và thành phố, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ quản lý ngành giáo dục - đào tạo và đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người", ông nói. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/11/2025.